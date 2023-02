Il lato oscuro di Spongebob: la scoperta sul cartone è raccapricciante

By

Conosciamo tutti Spongebob, le sue avventure sottomarine e i suoi amici: il lato oscuro del cartone animato, ci avevi mai pensato?

La celebre spugna gialla e i suoi amici sono protagonisti di un cartone animato amatissimo dai bambini e, ammettiamolo, che riesce a divertire anche gli adulti. Spongebob è uno di quei prodotti semplici ma d’effetto capaci di intrattenere e anche insegnare qualcosa, nel corso dei vari episodi. Hai mai fatto caso a questo “oscuro” dettaglio?

Sono molti i personaggi che colorano il mondo in fondo al mare in cui la spugna vive, a partire dal suo migliore amico Patrick, al vicino di casa Squiddi, fino al datore di lavoro, Mr. Krab. E proprio tutti loro riguarda una teoria che ha iniziato a circolare sul web, diffondendosi grazie a TikTok e che ci farà vedere il cartone sotto un punto di vista molto diverso.

Spongebob, il lato oscuro del cartone: ci avevi mai fatto caso?

Come abbiamo anticipato, ad elaborare questa teoria sarebbe stato un utente di TikTok dal grande spirito di osservazione. Di solito, infatti, quando ci godiamo un episodio di questo cartone animato lo prendiamo per quello che è, senza soffermarci troppo sui dettagli, anzi, dando per scontate le particolarità e le stramberie dei vari personaggi.

Secondo l’utente in questione, invece, Spongebob nasconderebbe un segreto molto profondo. Quale? La sua teoria afferma che ogni protagonista sarebbe lo specchio e la rappresentazione di un disturbo preciso.

L’amatissima spugna gialla, ad esempio, ricalcherebbe l’ADHD, mentre il suo vicino di casa, il cupo Squiddi, simboleggerebbe la depressione. Secondo questa tesi, la maggior parte dei personaggi ricorrenti nel cartone sarebbero associati ad un disturbo preciso.

Inutile dire che su TikTok questa teoria ha spopolato e sono moltissimi gli utenti che si sono detti d’accordo, alcuni stupendosi di non averci pensato o fatto caso prima. Tanti hanno fatto il paragone con Winnie The Pooh, altro iconico prodotto del quale si è spesso parlato proprio a proposito di un’eventualità analoga e mai confermata.

Altri, invece, si sono detti poco convinti, addirittura scettici, affermando che si tratta di un semplice cartone animato e volervi leggere per forza qualcos’altro dietro è un’inutile forzatura. Ovviamente solo i creatori potrebbero confermare o smentire definitivamente la teoria. Ciò che è certo è che Spongebob resta un prodotto davvero molto apprezzato dal pubblico di tutte le età.