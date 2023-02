Se Sanremo non è più in playback il merito è (anche) di Freddie Mercury

Freddie Mercury si ribella al Festival di Sanremo per via dell’esibizione in playback, come sono andate davvero le cose

Dopo molti successi nel 1984 i Queen approdarono per due sere consecutive sul famoso palco dell’Ariston nei panni di ospiti al Festival di Sanremo. In quegli anni sia gli ospiti che i concorrenti in gara dovevano esibirsi in playback, la nota band aveva accettato ma sul palco hanno inscenato una ribellione, partita da Freddie Mercury.

È chiaro che i Queen avrebbero voluto esibirsi a gran voce in quel palco invece di farlo in playback, però sapevano bene che il regolamento era quello e avevano accettato. Durante l’esibizione Freddie Mercury non ha fatto nulla per nascondere che non stesse davvero cantando, al contrario ha più volte tolto il microfono per rendere ancora più esplicito l’uso del playback.

La band si è davvero ribellata per aver dovuto cantare in playback? La verità potrebbe essere un’altra, loro non hanno mai amato questa pratica ma in passato hanno accettato di farla in qualche occasione, non solo a Sanremo.

La ribellione dei Queen a Sanremo, cosa infastidì Freddy Mercury

In quei giorni ad andare per il verso sbagliato fu l’organizzazione che offrirono alla band, a quando pare non offrirono loro ciò che desideravano.

Sul palco Freddie Mercury approfittò del fastidio che provava per il fatto di dover cantate in playback pe manifestare tutta la sua disapprovazione per l’organizzazione che era stata riservata alla band durante la loro permanenza in Italia. A quanto pare, ciò che il famoso cantante proprio non riuscì a sopportare oltre al playback fu la freddezza del Teatro Ariston.

Per molti la sua reazione sul Palco dell’Ariston fu un po’ esagerata ed imbarazzante, ma nella storia della band è comunque rimasta tra i momenti più memorabili.

La ribellione di Freddy Mercury al Festival di Sanremo non riguardò quindi solo l’esibizione in playback ma anche molte altri aspetti che in quei giorni non gli andarono giù. Tra questi c’è sicuramente la reazione eccessivamente fredda del pubblico all’Ariston.

È iniziata oggi, martedì 7 febbraio 2023, una nuova edizione della famosa kermesse musicale. Al di là di tutto è anche grazie a Freddy Mercury se oggi i cantanti in gara non cantano più in playback.