De Laurentiis vuole perdere a tutti i costi: la rivelazione in una telefonata

Negli ultimi giorni è diventata virale una telefonata in cui il Presidente De Laurentiis ha affermato di voler perdere a tutti costi lo scudetto di questo campionato.

Cosa ha portato Aurelio De Laurentiis a fare delle dichiarazioni così incomprensibili? Il caso è stato montato in pochissime ore, soprattutto a causa del fatto che la registrazione della telefonata è diventata virale.

Nello specifico il patron del Napoli avrebbe affermato di essere disposto a pagare profumatamente tutti i suoi giocatori pur di arrivare a un passo dalla vetta e non raggiungere l’obiettivo.

Non sarebbero esattamente cose da dire al telefono, soprattutto dopo i terribili scandali che hanno travolto la Juventus proprio nelle ultime settimane.

Della telefonata però De Laurentiis non ha avuto alcun timore di parlare in pubblico affermando che si tratta di una conversazione effettivamente avvenuta tra lui e un tifoso del Napoli.

La verità sulla telefonata di De Laurentiis

La telefonata sarebbe avvenuta nella serata del 31 Gennaio 2023. Un tifoso azzurro sarebbe riuscito a contattare direttamente il Presidente del Napoli per parlare con lui dell’andamento del Campionato e della possibilità di vincere la Champions League.

Come ha detto lo stesso De Laurentiis si sarebbe trattato di una telefonata in cui “si sono divertiti un po’” e che tutta la telefonata era “ricca di ironia e provocazioni”.

In pratica, quindi, il tifoso avrebbe telefonato al Presidente in maniera da stuzzicarlo spingendolo a dire cose “scandalose” e De Laurentiis avrebbe deciso di stare al gioco lanciandosi in affermazioni che in realtà dimostrano, a leggere bene, che c’è stato molto divertimento e nemmeno molta goliardia. Il Presidente De Laurentiis sembrava furioso.

Alla domanda diretta “Presidente, quest’anno vinciamo lo scudetto?” De Laurentiis ha risposto: “No, non lo vinciamo, perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno per non vincere lo scudetto. Punto, i napoletani m’hanno rotto il cazzo, siete di una tale stupidaggine che io delle volte dico, ma è possibile che consideriamo i napoletani i più paraculi del mondo?”

A questo punto De Laurentiis sbotta in affermazioni anche offensive, come “A voi Napoli vi obnubila il cervello, vi rincoglionisce. La mattina guardate il sole, il mare, una pizza di mer** e tirate un bel respiro.”

A quel punto il tifoso, forse non capendo la piega che stava prendendo la conversazione, ha accusato il Presidente di giocare con i sentimenti dei tifosi e che i Napoletani quest’anno vogliono il tricolore.

“Eh, vedrai altro che tricolore. Se quest’anno non vinciamo la Champions vi mando a fancu** tutti quanti” ha risposto il Presidente, evidentemente esasperato, pensando che tutta l’insistenza dei tifosi possa portare sfortuna alla sua squadra.

Pare che il Presidente de Laurentiis riceva spesso telefonate anonime e che risponda a chi lo chiama in tono scherzoso. Il Presidente però non pensava di essere registrato e, questa volta, le risposte sono diventate virali.