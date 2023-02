La canzone di Giorgia è davvero brutta come dicono? Il segreto del testo

Per molti questo avrebbe dovuto essere il Sanremo di Giorgia, ma la sua canzone ha deluso le aspettative dei suoi fan più sfegatati.

Il motivo è che il brano Parole Dette Male con cui Giorgia ha ri-debuttato al Festival è difficilissimo da cantare, non rimane in mente e il ritornello non è catchy come tutti speravano che fosse.

Anche la prima performance di Giorgia non ha contribuito a conquistare il pubblico: un attacco che è sembrato fuori tempo e delle “svirgolate” che sono sembrate stonature salvate in corner, hanno caratterizzato una performance non proprio impeccabile.

Nonostante questo Giorgia è considerata ancora una delle potenziali regine del festival e c’è chi spera che con le prossime performance possa riappropriarsi del posto che le spetta.

Cosa nasconde la canzone di Giorgia per Sanremo 2023?

Come da cliché, la canzone che Giorgia ha deciso di portare a Sanremo è una canzone d’amore e si inserisce nell’amplissimo filone delle canzoni sulla sofferenza amorosa a cui di anno in anno non riusciamo a scampare.

Parla delle parole che si pronunciano per rabbia, in un momento in cui la coppia sta cominciando a scricchiolare o addirittura a separarsi.

La canzone di Giorgia però è incentrata sul tema della separazione non voluta, non prevista, tanto dolorosa quanto definitiva.

Ogni tanto ti vedo in giro

Ma poi non sei tu

E quante macchine come la tua

Dello stesso blu

La mia pelle è il mio foglio bianco

E ci scrivo su

Pensieri brevi lunghi una vita

Forse di più

Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome

Il cielo che crolla giù

E io non ragiono più

In queste ore sono moltissime le persone che hanno individuato una sorta di “non detto” nascosto nel testo della canzone di Giorgia.

Si tratterebbe del racconto della separazione improvvisa da Alex Baroni, il cantante che fece coppia con Giorgia e che è prematuramente scomparso in un incidente stradale. Nel brano quindi Giorgia racconterebbe quanto è difficile lasciare andare il ricordo di una persona che non c’è più.

LEGGI ANCHE: “Ma a -13° fa freddo?”: il Napoli irrompe a Sanremo grazie al piccolo Mario

La cantante però ha dichiarato pubblicamente che, anche se il tema della canzone è questo, non si tratta di un riferimento diretto ad Alex Baroni e alla loro storia d’amore. La prova più diretta di quanto ha affermato è che non è stata lei a scrivere la canzone, ma è ovvio che la sua interpretazione si colleghi in qualche modo anche al dolore provato alla morte di Alex.