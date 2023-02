Sanremo 2023, chi è Sethu: tutto su di lui

Sul palco di Sanremo 2023 ci sarà anche lui: chi è Sethu, il giovane rapper che partecipa al Festival con “Cause perse”

Il Festival di Sanremo 2023 regalerà al pubblico uno spettacolo straordinario. In gara ci sono artisti dal talento eccezionale che promettono di riservare serate all’insegna di grandi emozioni. Tra loro troveremo Sethu, giovanissimo rapper che salirà sul palco con “Cause perse”, affiancato dal gemello e produttore Jiz. Cosa sappiamo di lui.

Un talento che promette di far parlare a lungo di sé, uno stile unico che sicuramente gli permetterà di distinguersi sul palco del celebre e iconico festival musicale. Andiamo, allora, a scoprire qualcosa di lui, qualche dettaglio sulla sua vita: chi è Sethu?

Sanremo 2023, cosa sappiamo di Sethu: tutto su di lui

Classe 1997, il giovanissimo artista è originario di Savona. Il suo vero nome è Marco De Lauri. Come abbiamo accennato, ha un fratello gemello che sembra essere una spalla preziosa, un suo grande sostenitore, oltre che il suo produttore. Fin da piccolissimo la passione della musica lo ha spinto verso il panorama artistico e, nel 2023, approda a Sanremo con “Cause perse”.

Dopo il trasferimento a Milano, prende parte a diverse esibizioni in gruppi punk per poi avvicinarsi all’hip hop e al genere trap. Nel 2019 alcuni brani, come “Butterly Night” calamitano l’attenzione di RockIT, celebre rivista musicale.

Arriva poi il contatto con “Carosello Records” e il titolo di artista del mese da MTV New Generation grazie a “Giro di notte”. Il suo profilo Instagram ufficiale è seguito da oltre diecimila follower che lo supportano e sostengono con passione e ne ammirano il talento.

A Sanremo, “Cause perse” promette di toccare il cuore del pubblico. Come ha spiegato lo stesso artista, in un’intervista a “Sorrisi e Canzoni”, si tratta di un brano che Sethu sente molto vicino: “è una cosa che spesso mi sono sentito dire” avrebbe spiegato, parlando di questo concetto.

A sostenerlo, come sempre, il gemello: “Quando penso di non farcela e di non riuscire a superare gli ostacoli, c’è mio fratello gemello Jiz a ricordarmi che non è così” avrebbe spiegato, “che ce la posso fare e che delle pare me ne devo fregare”. Di sicuro, questo giovane talento avrà modo di sorprendere e ammaliare il pubblico e noi non possiamo che augurargli un grosso in bocca al lupo, trepidanti di ascoltarlo.