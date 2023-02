Quanto guadagnano Amadeus e Gianni Morandi per Sanremo?

La 73esima edizione di Sanremo promette di fare scintille: quanto guadagnano Amadeus e Gianni Morandi con la loro partecipazione?

Se c’è un evento musicale iconico e intramontabile nel nostro paese si tratta senza dubbio del Festival di Sanremo. Quest’anno, giunto alla 73esima edizione, vedrà di nuovo la conduzione del celebre Amadeus affiancato da nomi d’eccezione, come quello di Gianni Morandi. Quanto guadagnano per la loro partecipazione?

La curiosità attorno all’evento è sempre altissima e non riguarda sono i talenti in gara. Sono molti a chiedersi a quanto ammontino i cachet del conduttore, delle sue spalle, degli ospiti e così via. Andiamo allora a scoprire qualche dettaglio a tal proposito, di sicuro resterete a bocca aperta.

Sanremo 2023: quanto guadagnano Amadeus e Morandi

Ovviamente c’è una differenza tra il conduttore, la sua spalla e gli ospiti, come è facile intuire. Amadeus calcherà il palco per tutte le serate, in compagnia di Morandi, mentre altri volti, come quello, ad esempio, di Chiara Ferragni, sebbene fungeranno da spalla, sono comunque da considerarsi degli “ospiti”.

Che, in ogni caso, si tratti di cifre importanti, lo sappiamo bene e il pubblico è curioso di scoprire di che somma si parla. E allora non tergiversiamo e andiamo a vedere nel dettaglio quale cachet è stato stabilito sia per Amadeus che per Gianni Morandi.

A quanto pare, il conduttore ormai iconico del festival intascherà circa 70 mila euro per ogni serata, con un totale finale attorno ai 350 mila euro. Poco distante c’è Gianni Morandi, che guadagnerà all’incirca 60 mila euro a serata con un totale di di trecentomila euro per tutta la durata delle cinque serate di Sanremo.

Trattandosi di un evento di grande spessore e di una celebrità senza pari, non è difficile rendersi conto che il compenso non poteva che essere di questa portata. Svelato il mistero, non resta che godersi questo spettacolo straordinario che vedrà protagonisti voci iconiche e amatissime e giovani talenti che sono pronti a darsi battaglia per ottenere il primo posto.

Di sicuro, anche quest’anno, non mancheranno sorprese di ogni genere e momenti di grande emozione, com’è sempre stato. Sappiamo bene che Sanremo non delude mai sotto tutti i punti di vista e per questo resta un prodotto intramontabile che continua a farci sognare anno dopo anno.