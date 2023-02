Sanremo 2023, chi è Shari: tutto su di lei

By

Chi è Shari? Tutto quello che c’è da sapere sulla giovane cantante in gara al Festival di Sanremo 2023

È andata in onda ieri, martedì 7 febbraio 2023 la prima puntata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, tra i big in gara c’è anche Shari. La giovanissima cantante è molto talentuosa, con il brano ‘Sotto voce’ ha conquistato Sanremo Giovani, la conoscete? Cosa sappiamo su di lei.

La giovane cantante partecipa alla kermesse musicale con la canzone ‘Egoista’. Lei stessa ha spiegato che si tratta di un brano che ha influenze soul, pop e urban. A scrivere il testo è stata proprio lei durante un momento molto delicato e intimo della sua vita, caratterizzato dall’incertezze e dall’insicurezza che prova per se stessa e per la sua musica.

Nata nel 2000 a Monfalcone Shari Noioso si è già fatta conoscere dal pubblico per via della sua partecipazione a Tu si Que Vales, ha fatto anche i provini ad Amici 20 ma non è riuscita ad entrare nella scuola del famoso talent show.

Shari si appassiona alla musica sin da bambina, cos’altro sappiamo su di lei

Quando aveva 7 anni si è trasferita a Udine insieme alla sua famiglia, sin da giovanissima ha manifestato una grande passione per la musica, aveva già capito di voler diventare una cantante. Iniziò quindi a prendere delle lezioni di pianoforte, scriveva anche dei brani non solo in italiano ma anche in lingua inglese.

Con il sostegno e l’appoggio della sua famiglia ha iniziato a frequentare la scuola di musica The Groove Factory. Per migliorare la sua abilità di canto ha anche frequentato vari workshop, anche quello del famoso autore Bungaro. All’età di 12 anni Shari ha partecipato a VideoLive Festival, con il suo incredibile talento ha stupito tutti in quella occasione.

Qualche anno fa è stata notata non solo da Benji e Fede ma anche da Il Volo, il noto trio musicale l’ha invitata ad accompagnarli in giro per l’Italia durante il loro tour.

A dicembre 2022 ha partecipato a Sanremo Giovani con il suo brano Sotto voce ed è risultata tra i sei finalisti che accedono a Sanremo 2023. Sul palco dell’Ariston Shari si esibisce con ‘Egoista’ e nella serata dedicata ai duetti canterà insieme a Salmo.