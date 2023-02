Anna Tatangelo, altro che Gigi: il suo nuovo amore è un super modello

Nella vita di Anna Tatangelo c’è un nuovo amore, con il quale si lascia alle spalle il suo passato, solo Gigi D’Alessio ma anche Livio Cori

Dopo la fine del loro amore Gigi D’Alessio si è rifatto presto una vita, dalla nuova compagna Denise ha avuto anche un figlio, anche Anna Tatangelo dopo la separazione ha più volte aperto il suo cuore.

Per un po’ di tempo la splendida cantante è stata legata sentimentalmente al rapper Livio Cori. I due più volte sono finiti al centro del gossip per via dei loro tira e molla, dopo l’ultima rottura non si sono più riavvicinati.

Sembra però che Anna Tatangelo abbia incontrato un nuovo uomo che le sta facendo battere il cuore, i due sono stati pizzicati insieme a Parigi. In questi giorni lei ha postato spesso scatti sulle sue Instagram Stories per condividere la sua vacanza con i suoi tantissimi fan, nei vari locali ha però sempre mostrato due calici di vino, due piatti ecc. Con chi sta trascorrendo il suo soggiorno nella meravigliosa città dell’amore?

Ecco chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, paparazzati insieme a Parigi

Stando a quanto ha rivelato Deianira Marzano su Instagram la cantante sarebbe in compagnia di un affascinante modello, Mattia Narducci. Sulle loro storie pubblicate su Instagram mostrano di essere nello stesso hotel, stanno anche visitando gli stessi posti. Sono tutti dei segnali inequivocabili che lasciano chiaramente pensare che tra i due ci sia un flirt in corso.

La nota esperta di gossip ha anche pubblicato uno scatto che ritrae Anna Tatangelo insieme al modello, sarebbe la loro prima foto di coppia, lui però è girato di spalle dunque la certezza manca.

Non sono molte le informazioni che si conoscono sul presunto nuovo fidanzato della cantante. Sappiamo però che ha sfilato per diversi e importantissimi marchi come Versace, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Guess e molti altri ancora. In una passata intervista il modello ha fatto sapere di essere una persona ambiziosa e determinata, ma soprattutto umile.

Le novità non sono però finite, sempre tramite le sue Instagram Stories Deianira Marzano ha fatto sapere che lo zio del modello ha confermato la loro relazione. Ad una follower in privato ha rivelato che Mattia Narducci e Anna Tatangelo stanno insieme già da tre mesi. La nuova coppia uscirà presto allo scoperto? Non ci resta che attendere per saperne di più.