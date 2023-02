Barbara D’Urso esce allo scoperto: finalmente lo ammette

Barbara D’Urso si lascia sfuggire un’interessante rivelazione, ecco cosa ha raccontato la nota conduttrice

Da anni Barbara D’Urso conquista moltissimi telespettatori con le sue trasmissioni in onda su Canale 5. Al momento è impegnata solo con la conduzione di Pomeriggio Cinque, ma fino a qualche tempo fa era anche al timone di Domenica Live e Live-Non è la d’Urso.

Il piccolo schermo è sempre stato il suo amore più grande, ma dopo ben 15 anni è pronta a rimettersi in gioco a teatro. Lo farà con Taxi a due piazze, la prima sarà a Milano il prossimo 14 febbraio al teatro Nazionale. Si tratta di una commedia che a detta sua non c’entra molto con lei ma le piace molto. Ricoprirà un ruolo che nel 1984 fu di Johnny Dorelli.

In un’intervista concessa al Corriere della Sera ha fatto sapere che tra diverse proposte ha scelto questa perché il tassista bigamo impegnato a dividersi tra due mogli a Roma adesso è una tassista che ha due mariti. Ha ammesso che si sta divertendo molto, al suo fianco c’è un’attrice che ha definito ‘pazzesca’, si tratta di Rosalia Porcaro. I due mariti sono invece Giampaolo Gambi e Franco Oppini.

Barbara d’Urso parla del suo nuovo impegno professionale e fa una rivelazione sulla sua sfera personale

La nota conduttrice ha precisato che questo ruolo la diverte molto ma non le appartiene perché lei non pratica quel tipo di amore, però non giudica chi invece lo fa.

Barbara d’Urso ha rivelato che se dovesse scoprire di essere stata tradita da un uomo di sicuro gli taglierebbe tutti i vestiti. Però quando le è successo in passato lo ha scoperto dai giornali. In quella occasione non si sono più rivisti, lo hanno fatto solo in tribunale.

Spazio poi alla sua attuale vita sentimentale, di recente è stata accostata a Flavio Briatore, tra loro c’è del tenero? Lei ha rivelato che insieme ad altri amici sono usciti un po’ di volte. Quando però le hanno chiesto se fossero mai usciti da soli ha detto che non se lo ricorda.

Barbara d’Urso riferendosi al noto imprenditore ha poi ammesso che prima di conoscerlo aveva un pregiudizio, non pensava che le sarebbe stato simpatico. Ha poi aggiunto: “Ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro…”.