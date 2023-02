San Valentino, cinque film da non perdere su Netflix

La festa degli innamorati è alle porte: ecco cinque film che non puoi perderti su Netflix in occasione di San Valentino

Mancano solo pochi giorni a San Valentino, la festa degli innamorati. Come ogni anno siamo tutti alla ricerca del regalo giusto, della sorpresa che faccia battere il cuore alla nostra dolce metà, di quel gesto romantico che resterà indelebile nei ricordi. Se avete deciso di trascorrere la serata a casa, magari con una bella cenetta a lume di candela, ecco cinque film da non perdere su Netflix.

A volte non c’è niente di meglio che ritagliarsi una serata nella tranquillità e nel calore della propria casa, magari accoccolati sul divano con popcorn o cioccolata calda, a godersi un film romantico. Che siamo in coppia o single, ecco cinque titoli che non possiamo perderci in occasione di San Valentino: ci regaleranno grandi emozioni!

Cinque film da non perdere su Netflix: perfetti a San Valentino

Ovviamente, il catalogo di Netflix è vasto e variegato e ci offre ogni genere di film e serie tv, così come documentari e prodotti davvero straordinari. In occasione della festa degli innamorati, però, non c’è da sorprendersi se molti sono alla ricerca di un po’ di sano romanticismo. Scopriamo allora cinque titoli, tra vecchi e nuovi, da non farsi scappare.

Iniziamo con un classico ormai iconico che di sicuro in tanti conosciamo bene: “Love Actually”. Una pellicola profonda, appassionante, che vede i destini e le vite di nove persone incrociarsi proprio grazie all’amore. E che dire di “La rivolta delle ex” un film davvero straordinario, una commedia romantica che ci fa viaggiare tra passato, presente e futuro di un dongiovanni in una sorta di versione romantica di “Canto di Natale”?

LEGGI ANCHE: Trascorri il San Valentino al museo di Pietrarsa: info e costi

Netflix ci offre anche grandi capolavori del genere, come Notting Hill, icona del cinema, dove un semplice librario incontra per caso una grande star di Hollywood dando vita ad una delle storie d’amore più indimenticabili che ci siano. Tra i titoli recenti, troviamo anche “Dalla mia finestra”, una pellicola moderna ed emozionante. I social, in questo caso, sono l’innesco di una storia toccante e appassionante. Infine, uno dei film d’amore che sicuramente tutti ricorderemo e che riesce sempre a farci commuovere: “Le pagine della nostra vita”, tratto dal romanzo di Nicholas Sparks.

Non resta che prepararsi ad una serata all’insegna del romanticismo, delle emozioni e, perché no, anche di qualche sana risata, che sia in compagnia del nostro partner, di un gruppo di amici o anche da soli per regalarci un meritato momento di coccole e relax.