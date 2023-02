Meteo in Campania, arriva il gelo dalla Russia: cosa c’è da aspettarsi

By

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per l’arrivo di temperature in sensibile diminuzione con gelate serali e notturne e venti forti nord-orientali. Il gelo che arriva dalla Russia farà scendere le temperature sotto zero!

Si chiama Nìkola e viene dalla lontana Siberia. Si tratta di un tenace fronte glaciale che nei prossimi giorni potrebbe far addirittura peggiorare la situazione climatica che sta già facendo soffrire mezza Italia.

Le previsioni del tempo parlano chiaro: febbraio sarà il mese più freddo dell’anno un po’ dovunque, da Nord a Sud, Campania compresa. La fase gelida porterà le temperature sotto zero, soprattutto di notte, ma in zona tirrenica, quindi anche in Campania il freddo arriverà anche con la luce del sole.

L’ondata è ancora relativamente lontana, e potrebbe deviare il suo corso. Intanto è già arrivata la tramontana e il mare si è ingrossato rendendo problematici i collegamenti con le isole. Il giorno più freddo a Napoli dovrebbe essere quello di oggi, martedì 7 febbraio, con massime a 9° e minime a -1°.

Non ci sarà la neve, perché il cielo sarà soleggiato. Le nuvole arriveranno fra mercoledì e giovedì, ma le temperature di alzeranno di un grado. Domenica la minima dovrebbe essere a 4°. Ad Avellino la giornata di martedì sarà caratterizzata da una massima di 5° e una temperatura minima di -1°. Mercoledì e giovedì la minima sarà a zero.

Gelo dalla Russia in Campania

Nel Beneventano il gelo dalla Russia si farà sentire fino a venerdì. In Provincia di Salerno sono attese nevicate nel Cilento interno e nella zona di confine con la Basilicata. Le temperature sono quindi in calo un po’ dovunque, ma le forti raffiche di vento si concentreranno soprattutto sulla costa. Sul litorale campano si sono già registrati molti disagi. Oltre all’interruzioni ai collegamenti marittimi nel golfo di Napoli, ci sono stati problemi anche a Capua, nel Casertano, con la caduta di una porzione del muro del campo sportivo di via Pomerio.

Nel Salernitano, al momento, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della linea telefonica e dell’illuminazione pubblica. In Irpinia si registra la neve a 300 metri di quota e temperature notturne fisse a -6°. In Costiera Amalfitana il vento forte ha sradicato una pensilina della fermata dell’autobus.

LEGGI ANCHE: Freddo e gelo come non si era ancora visto sull’Italia: ecco da quando

Il grande freddo connesso al gelo dalla Siberia dovrebbe scemare dopo il 7 febbraio. Ma il caro Nìkola potrebbe anche decidere di stazionare più del previsto nel Tirreno.