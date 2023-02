Quanto deve camminare ogni giorno chi fa una vita sedentaria?

Sappiamo tutti che fare attività fisica è importante per il nostro benessere: se fai una vita sedentaria quanto devi camminare ogni giorno?

Quando si parla di stare bene e mantenersi in forma si allude ad un vero e proprio stile di vita che abbraccia ambiti diversi. Una sana alimentazione, per cominciare, il che non significa una dieta povera, ma mangiare bene e i giusti nutrienti. E sport, esercizio, o comunque attività fisica. Ma anche prenderci cura di noi stessi in tanti modi. Se fai una vita sedentaria, sai quanto devi camminare ogni giorno?

Ovviamente noi non siamo dei medici e non ci permetteremo mai di dare consigli in tal senso. Ciò che andremo a riportarvi, però, è uno studio condotto e pubblicato su Medicine&Science in Sports&Exercise che spiega nel dettaglio per quale motivo è importante fare movimento, che si tratti anche di una semplice passeggiata, soprattutto se siamo costretti a stare seduti per lunghe ore, a causa del lavoro o dello studio.

Quanto devi camminare ogni giorno se fai una vita sedentaria

Come abbiamo accennato, si parla sempre dell’importanza del movimento e dell’esercizio fisico. Questo per mantenere il nostro corpo sano e forte, per prevenire possibili problemi di salute e anche, spesso, per concedersi un po’ di distrazione e di rilassamento mentale dalla frenesia quotidiana.

Secondo lo studio di cui vi parlavamo, che ha coinvolto undici soggetti di età semi e avanzata, il movimento, che sia anche il semplice camminare come abbiamo fatto notare poco fa, apporta una serie di benefici davvero importanti.

Nel dettaglio, i partecipanti hanno svolto questo esperimento distribuito in cinque giorni. Nel primo giorno hanno passato circa 8 ore seduti, muovendosi solo per andare al bagno. Con procedere dei giorni, sono stati introdotti diversi minuti di camminata grazie ad un tapis roulant. Prima un minuto ogni mezz’ora trascorsa seduti, poi cinque ogni ora e così via. Il tutto, ovviamente, confrontato a soggetti che, invece, sono rimasti sempre e solo seduti.

In questo modo, oltre ai benefici emersi, i ricercatori sono riusciti anche ad individuare quello che sembrerebbe il tempo ottimale di movimento, il minimo se così vogliamo definirlo, in cui impegnarsi nel corso di un giorno in cui si sta tanto tempo seduti.

A quanto pare, cinque minuti di passeggiata ogni mezz’ora sarebbe l’ideale. Aiuterebbe ad abbassare la glicemia e la pressione sanguigna e a migliorare perfino l’umore. Un particolare importante da tenere a mente, anche per i più giovani.