Amadeus fa marcia indietro su Zelensky a Sanremo: cosa cambia?

By

Il discorso di Zelensky a Sanremo ha suscitato polemiche e proteste: Amadeus è stato costretto a fare marcia indietro ma non ha rinunciato.

Da quando era circolata la notizia che il presidente ucraino avrebbe “partecipato” alla serata finale di Sanremo in collegamento da Kiev molti hanno cominciato a storcere il naso.

Secondo moltissimi italiani, infatti, la vetrina del Festival di Sanremo non avrebbe dovuto essere “appesantita” da tematiche così grevi e avrebbe dovuto mantenersi libera da qualsiasi propaganda politica.

Il fatto che Zelensky avesse espressamente richiesto di poter parlare durante la serata del Festival, infatti, era stato interpretato da più parti come un chiaro tentativo di propaganda filoucraina da parte del Presidente.

I cittadini che si schierano contro la guerra in ogni sua forma hanno deciso nei giorni scorsi di organizzare proteste a Sanremo contro “l’ospitata” di Zelensky e, ovviamente, Amadeus e la RAI hanno dovuto tenere in considerazione il volere popolare.

La marcia indietro di Amadeus sul discorso di Zelensky a Sanremo

Bisogna tener presente però che gli accordi tra Italia e Ucraina erano già stati presi. Dal momento che la RAI – televisione di Stato – aveva già accettato di ospitare il discorso del Presidente, tornare sui propri passi avrebbe significato un incidente diplomatico non indifferente.

Proprio per questo motivo Amadeus e gli organizzatori del Festival si sono trovati nella non invidiabile posizione di dover far quadrare uno scomodissimo cerchio.

La soluzione che è stata trovata, e di cui è stata data notizia di recente, è che Zelensky non invierà un video a Sanremo, com’era stato previsto inizialmente.

Pare che il Presidente sarà invitato a scrivere il testo del suo discorso e a inviarlo in Italia. A quel punto sarà qualcun altro a leggerlo sul palco dell’Ariston, probabilmente lo stesso Amadeus.

Molti potrebbero obiettare che si tratti di una scelta ipocrita, dal momento che le parole e i concetti che Zelensky metterà per iscritto saranno gli stessi che avrebbe espresso con la propria voce durante il video.

La società attuale però vive di immagine e Sanremo ha deciso di non dare visibilità al Presidente dell’Ucraina, ma soltanto di diffondere il suo messaggio. Chi protesta sarà soddisfatto di questa mediazione?

Stando a quello che si dice attualmente sui social no. Moltissimi utenti italiani stanno facendo ironia sulla marcia indietro della RAI e da Mosca, dopo la notizia che Zelensky avrebbe inviato un testo, i giornali si chiedono se ha intenzione di vincere la Kermesse con un rap.