Eintracht – Napoli | Biglietti ospiti in vendita da oggi: ecco come averli

In vendita dal 7 febbraio i biglietti ospiti per la partita di Champions League Eintracht – Napoli, ma spariscono subito: lo sgomento dei tifosi, come comprarli.

Cresce sempre più l’attesa per la partita valida per gli ottavi di finale della UEFA Champions League, che vedrà il Napoli sfidare l’Eintracht Francoforte. Il match è in programma per il giorno 21 febbraio 2023 alle ore 21, ma le ultime notizie che giungono dalla stampa sottolineano la possibilità di forti tensioni.

Come comunica La Repubblica, la trasferta a Francoforte sarebbe considerata fortemente a rischio per i tifosi del Napoli, “per l’ordine pubblico per una questione di gemellaggi incrociati”. Il motivo delle ostilità sarebbe nel fatto che “gli ultras dell’Eintracht sono legati agli atalantini, quelli del Napoli all’Hertha Berlino” come si legge sul giornale.

L’organizzazione quindi, sarebbe all’opera nei giorni precedenti alla partita per evitare tutti gli scontri che potrebbero verificarsi. Nel frattempo però, inizia la caccia ai biglietti, in vendita proprio a partire dal 7 febbraio, come comunicato dalla SSC Napoli.

Dalle ore 10.00 di martedì infatti, fino alle 23.59 del 10 febbraio, sarebbe rimasta aperta la prenotazione dei biglietti settore ospite tramite modulo da compilare online. Se non fosse che, nella stessa mattinata del 7 febbraio, dopo soli 20 minuti, la prevendita è diventata sold out.

Vendita dei biglietti Eintracht – Napoli, prezzo e reazione dei tifosi

Secondo quanto programmato, sarebbe stato necessario prenotare sul sito del club azzurro un voucher, che poi avrebbe permesso di acquistare tramite Ticketone il biglietto per la trasferta. Dopo soli alcuni minuti però, i tifosi non sono riusciti ad accaparrarsi il loro tagliando, trovandosi di fronte ad un tutto esaurito.

Sono stati tantissimi i messaggi di protesta comparsi sui social, dove gli utenti hanno espresso l’incredulità sull’accaduto. Toccherà attendere il 9 febbraio quindi, per la vendita libera che apre alle ore 10.00 di giovedì, naturalmente fino ad esaurimento dei posti. Rimane però, il limite di un solo biglietto acquistato per singola transazione.

Il costo al quale sarà possibile assistere al match che si svolgerà in Germania tra alcuni giorni è stato stabilito a totale discrezione dell’Eintracht Francoforte e prevede la cifra di 60 euro. A questi si dovrà aggiungere la commissione relativa alla transazione online, da attribuire al portale Ticketone.