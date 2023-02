L’insonnia ti tormenta? Il rimedio lo trovi gratis su Netflix (e funziona)

Il rimedio più efficace contro l’insonnia non sono i farmaci ma è la meditazione: arriva il nuovo programma Netflix che ti spiega come fare.

Se si volesse pensare a come usare Netflix per dormire molti potrebbero affermare che non c’è molto da dire in proposito: quante volte ci addormentiamo davanti a una serie o a un film?

Il problema è che addormentarsi davanti alla TV (o in questo caso al pc) non è esattamente il modo giusto di cominciare una sessione di riposo davvero rigenerante. In quel caso, infatti, la mente si spegne per eccesso di stanchezza, non perché ha raggiunto gradualmente uno stato di calma e serenità.

Per raggiungere questo scopo lo strumento migliore è certamente la meditazione o la mindfulness. Si tratta di discipline fisiche e mentali che permettono di avere un miglior controllo della propria mente e raggiungere più facilmente uno stato di “stasi” e di “riposo”.

Ovviamente a meditare si impara, ma imparare da soli non è sempre facilissimo: di solito ci si affida a corsi di vario tipo o a un insegnante che ci guida passo passo.

Perché il programma interattivo di Netflix è il miglior rimedio in assoluto contro l’insonnia?

Netflix ha messo a disposizione dei propri utenti un programma intitolato HeadSpace che ha come obiettivo quello di introdurre gradualmente gli utenti alle pratiche della meditazione e del rilassamento.

A differenza della maggior parte delle serie e dei film presenti sulla piattaforma, HeadSpace è un programma interattivo, che cioè chiede all’utente di mostrare preferenze e di fare delle scelte al fine di scegliere l’attività più adatta alle sue esigenze in un determinato momento.

Sarà quindi possibile cominciare a familiarizzare con la meditazione facendo delle brevi sessioni scandite da una voce guida oppure avviare delle attività di rilassamento che si basano sulla visualizzazione.

Si tratta, in pratica di ascoltare una voce guida femminile che descrive paesaggi o “quadri” estremamente rilassanti, proponendo anche esercizi mentali specifici per favorire il rilassamento muscolare.

La narrazione di ogni “quadro” dura 45 minuti, al termine del quale non parte automaticamente un altro contenuto, come succede con gli altri contenuti della piattaforma. Si suppone, infatti, che al termine del “quadro” l’utente sia profondamente addormentato, quindi l’applicazione si blocca e, per far partire un’altra narrazione è necessario cliccare con il mouse. Buonanotte!