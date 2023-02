Freddo e gelo come non si era ancora visto sull’Italia: ecco da quando

By

Ok, bisogna tirare fuori il piumone. La prossima settimana in Italia arriveranno freddo e gelo dalla Russia. Gli esperti lo chiamano NiKola, ed è un nocciolo di aria glaciale proveniente dagli Urali.

Finora il freddo invernale è stato sopportabile, il che ha aiutato l’Italia anche a non subire troppo la crisi energetica. Ma nei prossimi giorni, cambierà la musica.

Lunedì 6 febbraio è atteso l’arrivo del terribile NìKola, ovvero di un nocciolo di aria gelida di origine artico-continentale che riporterà Burian fino in Sicilia. Vento freddo, nevicate anche a bassa quota e notti da battere i denti: ecco cosa attende gli italiani per la prossima settimana.

Le ultime proiezioni meteorologiche parlano dunque di un’ondata di freddo e gelo su gran parte dell’Europa continentale e meridionale. Mentre il Nord del Continente subirà gli effetti mitiganti dell’anticiclone delle Azzorre. Proprio l’anticiclone spingerà a Sud il vento uralico soprannominato NiKola.

Candelora, candelora, dall’inverno siamo fora!, cantilenavano i contadini fino a qualche decennio fa. Ma la festa del 2 febbraio non porterà la fine del gelo, almeno non quest’anno, dato che sta per verificarsi un brusco crollo delle temperature.

NiKola: freddo e gelo sull’Italia

I freddi venti nord-orientali interesseranno buona parte del nostro Paese, e ne risentiranno un po’ tutte le regioni d’Italia, anche quelle del Sud. Il flusso gelido in arrivo porterà infatti a un calo di circa -10°C alla quota isobarica di 850 hPa (circa 1500 metri di quota). E secondo i dati si tratterebbe dell’ondata di freddo più intensa degli ultimi anni.

Nei primi giorni il freddo si concentrerà sulla pianura padana, poi dall’8 febbraio dovrebbe raggiungere il Centro-Sud. Gli esperti stanno ancora studiando il fenomeno, e sperano che l’ondata di freddo e gelo possa spostarsi o spegnersi prima di investire il mar Ligure e il Tirreno.

Sono previste anche diffuse precipitazioni a partire dal Centro-Nord con la possibilità pure di nevicate fino a bassissima quota. Dicevamo del piumone… Be’, oltre alle coperte non è il caso neppure sciarpe, cappottoni e guanti. Il vero inverno, quello più rigido e aggressivo, gli italiani non lo hanno ancora visto. Lo vedranno però molto prima del previsto. Pochi giorni e bisognerà affrontare il gelo russo.

LEGGI ANCHE: Meteo inizio Febbraio 2023: caldo e freddo sull’Italia

NiKola trasporterà masse d’aria di origine uralico-siberiana verso tutta l’Italia. E dopo più di un lustro, tornerà a spirare anche lo spaventoso Burian. Dove? Sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Nevicherà a Torino, in Veneto e in Emilia, e probabilmente anche Roma potrebbe imbiancarsi il 9 febbraio!