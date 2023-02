Mare Fuori 3: quando usciranno i restanti episodi della fiction Rai

Dal 2020, anno di debutto, Mare Fuori ha conquistato il pubblico italiano: siamo giunti alla 3 stagione, quando usciranno i restanti episodi

Una produzione straordinaria che è diventata subito un successo di pubblico e critica. Mare Fuori, fiction italiana che racconta dei giovani detenuti del fittizio Istituto di Pena Minorile a Napoli, ha appassionato, emozionato e conquistato i telespettatori. Siamo giunti all’attesissima 3 stagione, quando usciranno i restanti episodi.

Un cast ricco, fatto anche di nuovi e giovani talenti. Le storie dei protagonisti hanno saputo tenere col fiato sospeso, far immedesimare, tremare, emozionare e sperare il pubblico. Personaggi a tutto tondo, fatti di luce e ombre, dalla morale in evoluzione, spesso vittime di un passato che non hanno scelto e pronti a fare i conti con un futuro incerto e talvolta rischioso.

Basti pensare a nomi come Ciro Ricci, sua sorella Rosa, Carmine di Salvo, per capire di che stiamo parlando. Ma quando arriveranno i restanti episodi della terza stagione? Andiamo a fare un po’ di chiarezza a riguardo.

Mare Fuori3: quando arrivano i restanti episodi

Come sapranno gli appassionati, i primi sei episodi della nuova stagione sono già disponibili online, sul portale di RaiPlay, dal 1 di Febbraio. Coloro che non riescono ad aspettare la messa in onda televisiva, dunque, possono guardarli online.

Per quanto riguarda, invece, la programmazione televisiva, le nuove puntate dovrebbero arrivare dal 15 Febbraio, al termine del Festival di Sanremo e andare in onda in su Rai 2 poco dopo le 20.30.

Ovviamente, coloro che hanno seguito le prime puntate della terza stagione online, si chiedono quando arriveranno le restanti, trepidanti e curiosi di scoprire cosa succederà a Rosa, Carmine, Edoardo e a tutti i giovani detenuti dell’Istituto di Pena Minorile.

Ebbene, nonostante non ci sia ancora un annuncio ufficiale in merito, si potrebbe ragionare basandosi sulla programmazione televisiva. Sapendo che le prime puntate di Mare Fuori 3 sbarcheranno in tv il 15 Febbraio e dando per scontato che si segua una messa in onda di due episodi a settimana, si possono fare “i conti” e provare a “indovinare” anche l’uscita su RaiPlay.

Per i primi di Marzo, dunque, forse entro l’8, la restante parte della terza stagione potrebbe già essere disponibile sulla piattaforma online. Ovviamente, questo a meno che non si decida di far camminare di pari passo le due programmazioni. Bisognerà, quindi, attendere dichiarazioni o annunci ufficiali in merito.