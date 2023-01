Tutti i bonus che possono richiedere le famiglie in difficoltà economica nel 2023

Per le famiglie che si trovano ad affrontare importanti difficoltà economiche sono previsti del bonus nel 2023, cosa c’è da sapere

L’Osservatorio Inps sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e Isee rivela che in Italia il 56% delle famiglie ha un Isee inferiore a 10mila euro. Lo Stato si impegna a fornire dei validi aiuti a tutti coloro che si ritrovano a fare i conti con molte difficoltà dal punto di vista economico, condizione aggravata dal caro vita.

Sono previsti aiuti anche per i nuclei che hanno un Isee fino a 15mila euro, di seguito tutti i bonus che possono essere richiesti nel 2023 dalle famiglie in difficoltà.

Assegno Unico e Universale: con Isee fino a 15mila euro la cifra è di 175 euro, fino a 40mila euro invece p di 50 euro al mese. Dall’uno gennaio 2023 è stato introdotto un aumento del 50% per i nuclei familiari che hanno quattro o più figli.

Bonus asili nido: un valido aiuto per il pagamento delle retti di istituti sia pubblici che privati. Per un Isee inferiore a 25mila euro le famiglie hanno diritto ad una somma di 3mila euro, fino a 40mila invece scende a massimo 2.500 euro. Oltre i 40mila euro la quota è di 1.500 euro.

Bonus sociale bollette: la soglia Isee è stata innalzata da 12mila a 15mila euro, ma rimane di 20mila euro per le famiglie numerose con a carico almeno quattro figli. Prevede uno sconto per il pagamento della fornitura di energia delle utenze domestiche.

Bonus casa: sono previste 5 misure:

mutuo agevolato under 36, vale per l’acquisto della prima casa e consente di stipulare un mutuo a tasso fisso con garanzia Consap;

superbonus per l’efficientamento energetico degli edifici, con una riduzione dal 110 al 90%;

bonus verde, usufruibile fino al 31 dicembre 2024 per il rifacimento di terrazzi e giardini e terrazzi;

ecobonus, con un aumento dal 50 al 65% per poter migliorare le prestazioni energetiche;

bonus mobili, che prevede una detrazione per l’acquisto di quelli che sono ad alta efficienza energetica.

Famiglie in difficoltà, quali altri bonus si possono richiedere nel 2023

Bonus e contributo affitti: può essere richiesto solo per gli immobili in cui è stata trasferita la residenza dagli under 31 con reddito non superiore a 15.493,71 euro. La detrazione riguarda anche solo una porzione dell’immobile, come ad esempio una stanza, per i primi quattro anni del contratto.

Bonus acquisti e alimentari: verrà realizzata una ‘Carta Risparmio Spesa’ per l’acquisto di beni di prima necessita per redditi fino a 15mila euro. Prevista anche la Carta Acquisti Ordinaria di Poste Italiane per redditi non superiori a 7120,39 euro.

Esenzione ticket sanitario: disponibile per anziani e minori con meno di sei anni che appartengono ad una famiglia con reddito non superiore a 36mila euro. Valido anche per disoccupati e familiari a carico con reddito inferiore a 8mila euro; titolari di pensione minima di età superiore a 60 anni e familiari a carico e titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico.

Bonus psicologo: con un aumento da 600 a 1.500 euro con una soglia a seduta di 50 euro con un tetto Isee a 50mila euro. Il fondo stanziato passa però da 25milioni a 5 milioni di euro. Bonus occhiali da vista: prevede un contributo di 50 euro per acquistare occhiali da vista o lenti a contatto correttive per le famiglie con Isee non superiore a 10mila euro. LEGGI ANCHE: Bonus 2023 | Tutti gli aiuti confermati anche per il nuovo anno 18APP: un bonus cultura del valore di 500 euro per vari eventi culturali rivolto a coloro che hanno 18 anni.

