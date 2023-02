Whatsapp, l’ultimo aggiornamento è davvero super: le novità

L’ultimo aggiornamento di Whatsapp sta piacendo non poco ai tantissimi utenti che utilizzano l’app, tutto quello che c’è da sapere sulle novità

Whatsapp è una delle più famose e apprezzate app di messaggistica in tutto il mondo, spesso vengono apportati cambiamenti e novità per rendere il servizio sempre più efficiente. A disposizione degli utenti tante nuove funzionalità, l’ultimo aggiornamento è davvero pazzesco.

Come al solito le novità sono disponibili solo in versione beta, pian piano però saranno disponibili per tutti. Gli sviluppatori della famosissima app stanno lavorando alla ‘modalità Companion‘, di che si tratta? Questa funzionalità permetterà di tenere collegato su più smartphone contemporaneamente il proprio account Whatsapp. Ad oggi, se ci si collega da un altro dispositivo dal primo avviene in automatico la disconnessione.

La nuova funzionalità dell’app al momento è disponibile nella versione beta, però è molto probabile che nelle prossime settimane tutti avranno la possibilità di utilizzarla. A dicembre 2022 era stata annunciata un’altra novità, quella che consentirà di inviare un messaggio che si cancellerà automaticamente dopo la sua prima visualizzazione. Il destinatario potrà quindi leggere il testo una sola volta e non potrà recuperarlo in alcun modo. Anche questa funzionalità è anche in versione beta ma nelle prossime settimane dovrebbe essere disponibile per tutti.

Le altre importanti novità di Whatsapp nel 2023

Sono molte altre le novità in arrivo nel 2023, una riguarda gli stati di Whatsapp. Gli utenti potranno usufruire di una funzione che permetterà di inserire negli aggiornamenti di stato note vocali della durata massima di 30 secondi. Sarà anche possibile inviare immagini non più con qualità automatica come succede adesso ma con la loro originale qualità.

C’è un’altra interessante funzione in fase di sviluppo che piace non poco agli utenti. Questa consentirà di trasferire le proprie chat su un altro smartphone. In questo modo non sarà più necessario dover utilizzare Google Drive.

Gli sviluppatori dell’app hanno fatto sapere che gli utenti con estrema semplicità, ma soprattutto in modo privato e sicuro, potranno spostare la cronologia delle chat su un dispositivo nuovo dopo aver fornito alcune autorizzazioni e aver scansionato un codice QR. Questa funzionalità al momento è prevista solo per Android, in futuro però potrebbe interessare anche iOS.

Per poter scaricare l’ultima versione di Whatsapp o verificare se sono disponibili degli aggiornamenti bisogna semplicemente recarsi su App store o Google play store.