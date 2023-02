Quanti anni ha il cane più vecchio del mondo: è da Guinness

Il cane più longevo e vecchio del mondo batte il record vincendo il Guinnes, la sua età è incredibile: quanti anni ha oggi.

Chi ama gli animali, in particolar modo cani e gatti, conosce bene quel desiderio che sfiora almeno una volta ogni tanto la mente. Quanto si vorrebbe che il proprio amico a quattro zampe potesse vivere per sempre? Un’angoscia che deriva sicuramente proprio dalla differenza di aspettative di vita che, naturalmente, distingue l’uomo da alcuni animali.

I fedeli amici domestici infatti, accompagnano il loro padrone in un percorso di vita di circa un decennio, arrivando in alcuni casi anche a qualche anno in più. Questo però è il massimo che ci si possa aspettare, per motivi puramente biologici. Eppure esistono dei casi assolutamente fuori dal comune, degni di veri e propri guinnes dei primati.

D’altra parte, come anche per gli umani esistono casi di incredibile longevità che sembrano essere quasi contro ogni legge della natura, lo stesso può avvenire anche per Fido. Ci ha pensato questa volta il dolcissimo Bobi a sorprendere il mondo intero, ottenendo un riconoscimento ufficiale da record per la sua età assolutamente avanzata. La sua storia è davvero incredibile.

La storia di Bobi, il cane più vecchio del mondo: la sua età è assurda

Si tratta di un rafeiro do Alentejo razza pura, che vive serenamente con la famiglia Costa che si prende cura di lui in Portogallo, a Conqueiros. Il suo primato, ad oggi, è quello di essere il cane più anziano del mondo e di sempre. La sua veneranda età infatti, è stata certificata proprio dallo stesso Servizio Medico della città in cui è nato, che ha confermato i suoi anni di vita.

Nato in una cucciolata insieme a 3 fratelli, l’11 maggio 1992, Bobi è stato da sempre forte e sano ed ha raggiunto l’incredibile età di 30 anni, superando così il precedente record detenuto da un Australian Cattle Dog morto a 29 anni e 5 mesi diversi decenni fa. Un dato biologico assolutamente stupefacente, considerando che per la sua razza l’aspettativa di vita corrisponde a circa 12-14 anni.

Bobi gode di buona salute e non ha mai presentato gravi problemi, ad eccezione di un collasso respiratorio che fece palpitare il cuore della famiglia nel 2018. Ma qual è il segreto della sua longevità? “L’ambiente calmo e pacifico in cui vive“, è ciò che crede il suo padroncino Leonel Costa.