Whatsapp, crea stickers gratis: come si fa

Quando Whatsapp li ha introdotti sicuramente è stato un salto di qualità apprezzatissimo: crea stickers gratis, ecco come si fa

Ogni aggiornamento di questa app amatissima porta con sé novità entusiasmanti. Se pensiamo che Whatsapp ha esordito come semplice strumento di messagistica e che oggi, praticamente, ci consente di fare di tutto, possiamo rimanere davvero a bocca aperta. Forse non tutti sanno di avere anche la possibilità di creare stickers gratis: ti spieghiamo come.

Quando ci scambiamo messaggi con i nostri amici e familiari spesso ricorriamo a emoticon, gif e stickers, che hanno la capacità di rendere visivamente un concetto in modo più semplice e veloce di un testo scritto. Questo li rende apprezzati e divertenti. Ciò che molti non immaginano è che l’app da la possibilità di crearne anche di personalizzati. Vediamo come fare, resterete a bocca aperta!

Come creare stickers gratis su Whatsapp: il procedimento

Per poter produrre un nostro stickers personalizzato occorre servirsi di un app apposita il cu risultato, poi, “passerà” a Whatsapp. Sebbene si possa pensare ad un procedimento complicato, è invece molto semplice come vi spiegheremo a breve.

Non dobbiamo però dimenticare che, affinché funzionino, ci sono determinate regole da seguire. Ad esempio utilizzare uno sfondo trasparente, non superare 512×512 di dimensioni, non avere un peso superiore a 100kb.

Ma come si fa a creare il proprio stickers? Per prima cosa possiamo servirci di “Sticker Maker” un app apposita. Una volta scaricata andremo ad accedere cliccando sul tasto verde per dar vita ad un nuovo pacchetto di adesivi. Avrete modo di selezionare una sorta di immagine di copertina e poi andrete ad aggiungere le immagini che avete scelto di trasformare in stickers. Potete anche scattare foto in tempo reale da utilizzare.

Una volta scelte le immagini andremo a ritagliare il soggetto interessato eliminando così lo sfondo. Come abbiamo detto, infatti, lo sfondo dello stickers sarà trasparente. Possiamo quindi aggiungere anche un testo scritto, utilizzando l’apposita funzione. Quando il nostro sticker è pronto basterà salvare.

Ora possiamo andare a trasferire gli stickers nella nostra app di Whatsapp. Come? Troveremo un tasto situato in basso a destra con la voce “Aggiungi a Whatsapp”. Abbiamo finito, visto che quanto è semplice? Nella nostra app, tra gli adesivi, troveremo anche quelli creati da noi, unici e inimitabili. Da provare!