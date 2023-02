Liberato in concerto a piazza del Plebiscito: date, info e biglietti

By

Sui social di Liberato, misterioso e ipercool cantautore urban napoletano, sono state annunciate le tappe di un minitour europeo. Gli appuntamenti partono a giugno, con serate a Berlino, Parigi e Londra. Poi, a settembre, il cantante tornerà a Napoli.

La nuova tournée del cantante alternative R&B si chiama appunto Tournamm’ a cas’. E l’evento ha già suscitato grande clamore, a cinque anni dal concerto memorabile alla rotonda Diaz.

La tappa napoletana sarà l’ultima di una mini tournée europea. Poche date, ma tutte di livello. Si parte con una serata al Kesselhaus di Berlino, l’undici giugno. Poi si fa tappa al festival Fiore Verde di Parigi, il quindici dello stesso mese. Il diciassette giugno, invece, Liberato si esibirà all’Electric Brixton di Londra.

E si chiude in “casa”, ovvero nella città che caratterizza maggiormente l’artista come ispirazione, stile e riferimenti: Napoli. Il concerto si terrà a piazza del Plebiscito, luogo più prestigioso per i grandi eventi musicali. Lo scorso luglio il l’artista si era esibito sull’isola di Procida, ma da Napoli città manca ormai da parecchi anni: dal 2018.

I biglietti sono già in vendita su TicketOne al costo di 46 euro (posto unico) o 57, 50 (PIT), incluse le spese di prevendita. La data è il 16 settembre 2023.

Liberato a piazza del Plebiscito: partita la prevendita

Cantautore, rapper e artista sfuggente, Liberato ha subito incuriosito il pubblico nazionale con la sua produzione musicale, anche per via della sua identità a tutt’oggi sconosciuta. Nonostante i suoi testi siano prevalentemente in napoletano, Liberato ha conquistato un pubblico trasversale già dall’uscita del suo primo singolo Nove Maggio, condiviso il 14 febbraio 2017 sul suo canale YouTube.

Proprio il 9 maggio è uscito il secondo singolo del cantante, Tu t’e scurdat’ e me. Un altro grande successo. Il 19 settembre, sempre su YouTube, arrivò Gaiola portafortuna. Da allora sono usciti altri sei singoli, contenuti in due album, Liberato e Liberato II.

LEGGI ANCHE: Enzo Avitabile in concerto gratuito: musica da brividi in una cornice spettacolare

Ancora non si sa chi si cela sotto il cappuccio nero e dietro lo pseudonimo di Liberato. Il nome di Liberato è stato accostato a quello di Gennaro Nocerino (il sito della SIAE corrisponde i diritti a questo nome) e precedentemente a quello del rapper Livio Cori.