WindTre, scattano gli aumenti dal 16 marzo: quanto si pagherà in più

Dal 16 Marzo scattano gli aumenti: la novità WindTre, quanto si pagherà di più e cosa cambierà, scopriamolo insieme

Tra le aziende di telefonia più diffuse e apprezzate in Italia c’è sicuramente anche WindTre. Sono moltissimi i clienti che si affidano a questa rete e che riescono sempre a trovare l’offerta adatta alle proprie esigenze. Dal 16 Marzo assisteremo a degli aumenti che erano già stati annunciati: quanto si pagherà di più, cosa sapere.

I piani tariffari che ci vengono offerti oggi sono dei veri e propri pacchetti comprensivi di tutto. Spesso abbracciano rete domestica, cellulare, Wi-fi, giga, chiamate e messaggi illimitati. Insomma ognuno scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e alle proprie tasche. Per quanto riguarda WindTre da metà Marzo arrivano dei piccoli aumenti di cui andremo a parlarvi nel prossimo paragrafo.

Gli aumenti di WindTre: quanto si pagherà di più da Marzo

Non si tratta di una scelta alla leggera, come spiegato nel dettaglio dall’azienda. L’esigenza nesce dal bisogno di adeguare i costi all’inflazione. Era già stata annunciata l’intenzione di WindTre di inserire la clausola Istat e pare che un passo avanti sia stato fatto in questo senso.

Da metà Marzo, infatti, i clienti probabilmente riceveranno, come già accaduto in passato, un sms in cui viene comunicato l’aumento della tariffa soggetta all’adeguamento. “WINDTRE ha titolo di aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice” si legge nel comunicato, “o comunque pari almeno al 5% ove tale variazione fosse inferiore a detta percentuale”.

Si aggiunge che questo aumento, che non è una modifica del contratto facendo riferimento “ai sensi dell’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto”, non consente ai diretti interessati, ai clienti, di recidere il contratto senza costi.

A conti fatti, l’aumento di cui si parla dovrebbe essere di 2 euro. Pare che, in aggiunta, i clienti avranno la possibilità di veder aggiungere al proprio piano tariffario un tot di giga per la navigazione. Ovviamente, per ogni cliente la modifica potrebbe essere leggermente diversa e i dettagli di caso in caso dovrebbero essere specificati nell’sms che questi andranno a ricevere.

Viene specificato che, in caso di minori, tale comunicazione sarà fatta sempre agli intestatari del contratto, quindi ai genitori o tutori dell’utenza. Non resta che attendere e scoprire i dettagli di questa novità.