Napoletani sotto attacco a Domenica In: Mara Venier ferma tutto

Mara Venier ha dovuto fermare un attacco ai napoletani da parte di un ospite di Domenica In: l’incidente diplomatico era davvero dietro l’angolo.

Domenica 5 Febbraio uno degli ospiti di punta del salotto televisivo di Mara Venier è stato Adriano Aragozzini, da decenni una delle penne più autorevoli del giornalismo italiano ma anche produttore discografico e televisivo.

In virtù della sua lunga esperienza, ad Aragozzini era stato chiesto di intervenire per raccontare la storia di Mia Martini e della sua tragica scommparsa.

Moltissimi italiani ricorderanno infatti che Mia Martini morì per un arresto cardiaco dovuto a un’overdose di stupefacenti. La cantante fu ritrovata dal suo agente solo 48 ore dopo il decesso e da quel momento le ipotesi sui motivi del gesto sono sempre state molte.

Da più parti si pensò, infatti, che l’overdose non fosse stata casuale e che Mimì avesse consapevolmente assunto un cocktail di sostanze per darsi la morte.

A sostenere questa ipotesi c’erano verità scomode, come tutte le voci che si rincorrevano sulla Martini nell’ambito dello spettacolo. Per molti degli addetti ai lavori, infatti, Mimì portava sfortuna e la cantante faceva sempre più fatica a sopportare queste dicerie sul proprio conto.

Le parole di Adriano Aragozzini contro i Napoletani

Al tempo della sua massima autorità come produttore discografico e televisivo, Aragozzini curava trasmissioni e manifestazioni televisive di grande risonanza. In quello stesso periodo Mia Martini vinse il Festival con Almeno Tu nell’Universo: era il 1989.

Il produttore era stato incaricato di organizzare Sanremo In The World, ovvero un lungo tour internazionale per promuovere nel mondo la canzone italiana. Ovviamente all’evento erano invitati tutti coloro che avevano partecipato quell’anno al Festival e, naturalmente, anche la vincitrice.

La partenza degli artisti per Sanremo in The World fu un disastro, nel racconto di Aragozzini. “Gli artisti avrebbero dovuto presentarsi all’aeroporto tutti insieme ma, quando dovevamo partire, ci rendemmo conto che la metà degli artisti non si era presentata. Non volevano viaggiare sullo stesso aereo insieme a …”

Il produttore ha avuto il buon senso di non terminare la frase in diretta televisiva ed è stato interrotto da un coro di “no” da parte del pubblico a cui anche Mara Venier si è unita, incredula.

A quel punto il produttore si è trovato tristemente costretto a confermare che stava riportando dei fatti realmente accaduti e di cui era testimone diretto, quindi era tutto vero. Per costringere gli artisti a imbarcarsi sull’aereo dovettero arrivare le diffide delle loro case discografiche.

Purtroppo però il peggio doveva ancora essere raccontato: “A New York c’erano molti artisti napoletani, non faccio nomi altrimenti diventa uno squallore, che nelle giacche giravano con corni e ferri di cavallo … una vergogna!”

A quel punto la Venier è intervenuta di nuovo, affermando di non credere che i cantanti napoletani avessero avuto un comportamento del genere. Quasi offeso sul proprio onore, il giornalista ha ribadito che era tutto vero e ha affermato di essere disposto a fare nomi e cognomi di chi ebbe quel comportamento.

Mara Venier, giustamente, ha chiuso il discorso affermando: “No Adriano, non voglio nemmeno saperli”.