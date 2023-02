Inflazione, scoperto quando caleranno di nuovo i prezzi: la data

La situazione economica del nostro paese continua a preoccupare: inflazione, quando caleranno di nuovo i prezzi, la data

Non si può negare che il nostro paese stia vivendo un momento difficile, come molti altri. A partire dall’emergenza covid che negli scorsi anni ha profondamente segnato l’economica, così come la situazione politica e la guerra in Ucraina. Quando caleranno di nuovo i prezzi, cosa c’è da sapere riguardo all’inflazione: abbiamo una data?

Utenze, prodotti da supermercato, benzina: l’economia italiana ha subito un duro colpo che è andato a ripercuotersi sulle famiglie. Basti pensare a tutte le misure di sostegno che nel corso di questi ultimi anni sono state messe a disposizione dal Governo. Ma quando cambierà la situazione, c’è una data? Andiamo a scoprire alcuni dettagli a riguardo.

Inflazione, cosa sapere: quando caleranno i prezzi

Il 2022 sicuramente è stato uno degli anni più difficili per il nostro paese, che si è ritrovato a fronteggiare un rialzo esponenziale dei prezzi. Abbiamo accennato alle utenze, come gas e luce, complice anche la situazione Ucraina e Russa che ha influito su molti stati.

Non dobbiamo dimenticare anche gli aumenti dei costi per le materie prime e, di conseguenza, per la produzione che ha portato ad un’impennata vera e propria per determinati prodotti.

Ma cosa sappiamo oggi, quando si potrà assistere ad un miglioramento? Ebbene, secondo quanto si apprende dallo studio dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, potrebbe esserci una nota positiva in arrivo, ma a lungo termine.

Cos significa? Come sappiamo la crescita economica del nostro paese ha subito un rallentamento evidente. Nel 2024, invece, si prevedrebbe una crescita di circa l’1,4%, influenzato, ovviamente, anche da un auspicabile miglioramento della situazione politica degli altri stati.

L’Italia dovrebbe riuscire, nell’arco dei prossimi dodici mesi, a riassorbire l’inflazione a cui abbiamo assistito. Ciò significa che, per il 2023, è probabile che i prezzi restino quelli attuali, ancora alti, certo, rispetto a quelli precedenti al periodo del Covid e della guerra in Ucraina.

Dal 2024, tuttavia, dovremmo finalmente assistere ad un miglioramento e pare che, secondo l’andamento attuale dei costi e dei prezzi, il picco dell’inflazione abbia raggiunto il suo massimo. Un picco che abbiamo superato e che, si auspica, non torneremo a sfiorare. Ovviamente, molto dipenderà dalla situazione Europea e Globale, ma qualche piccolo segnale positivo sembra iniziare a fare capolino.