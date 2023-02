Orietta Berti spiazza tutti a 79 anni: “Ho deciso di farlo”

By

Un’icona della musica italiana che ha saputo conquistare anche il panorama televisivo: Orietta Berti inarrestabile, a 79 spiazza tutti

Una voce che non ha bisogno di presentazioni, un’icona della musica italiana che da generazioni incanta con il suo talento e la sua passione. Orietta Berti è una di quegli artisti capaci di dominare la scena con la sua flessibilità, modernizzandosi e stando al passo coi tempi. Cos’ha deciso a 79 anni, spiazza tutti: inarrestabile!

Non solo una cantante tra le più celebri e amate del nostro paese. Orietta Berti si è tuffata anche nel mondo televisivo, prendendo parte a programmi seguitissimi e iconici del piccolo schermo. Basti pensare alla sua partecipazione al GFVip dove ricopre il ruolo di opinionista. Una passione, la sua, un’energia e una vitalità che riescono sempre ad affascinare ed emozionare, sorprendere. E, a quanto pare, ci riserverà ancora delle sorprese: cos’ha dichiarato.

L’abbiamo vista a Sanremo 2020, poi ha sfornato, in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, “Millie” che è stata una vera e propria Hit. La sua vita si destreggia tra tour, palcoscenici, concerti, libri pubblicati, partecipazioni a programmi televisivi apprezzatissimi.

Come dimenticare la sua partecipazione a “Il Cantante Mascherato” o a “The Voice Senior”? Per non parlare del suo ruolo di opinionista al GFVip che ha entusiasmato il pubblico. Una vita sulla cresta dell’onda, fatta di impegni, interviste, una carriera straordinaria che l’ha resa un’artista incomparabile.

A 79 anni, Orietta Berti ha ancora la capacità di lasciare a bocca aperta. Come mai? Ebbene, a quanto pare, nel corso di un’intervista rilasciata a “Confindenze”, avrebbe spiegato di non avere alcuna intenzione di “andare in pensione“!

L’artista ha svelato che la sua è sicuramente una vita complicata, ma che: “di sicuro non voglio fermarmi. Anzi, sono già piena di impegni per i prossimi due anni“. Avrebbe quindi aggiunto di non pensare assolutamente alla pensione, dimostrando una passione e un’energia davvero ammirevoli e straordinari.

A quanto pare, il prossimo anno vedremo il suo ritorno a “Che tempo che fa” e, sicuramente, visto quanto ha dichiarato, non mancherà di regalarci ancora grandi sorprese. Non vediamo l’ora di scoprire quali altri successi conseguirà la talentuosa e amatissima Orietta Berti: del resto, basta guardare il suo profilo Instagram da oltre duecentomila follower per capire quanto il pubblico la segua con affetto, sostenendola sempre.