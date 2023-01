Enzo Avitabile in concerto gratuito: musica da brividi in una cornice spettacolare

Enzo Avitabile terrà un concerto gratuito a Napoli nel corso della manifestazione Sacro Sud: un evento da non perdere!

‘Sacro Sud’ è un festival totalmente gratuito diretto da Enzo Avitabile ed composto da una mostra e cinque concerti. Sono eventi imperdibili promossi dal comune di Napoli legato alle tradizioni e alle musiche popolari, devozionali e sacre del Mediterraneo in occasione delle festività natalizie.

Il festival è iniziato lo scorso 19 dicembre 2022 e si concluderà il 6 gennaio 2023, in tre meravigliose chiese di Napoli: la Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia, la Basilica di San Domenico Maggiore e la Chiesa dei Santi Alfonso M. de’ Liguori e Gerardo.

Enzo Avitabile è il direttore artistico del Sacro Sud, ad affiancarlo durante gli eventi anche alcuni noti e stimati ospiti come Peppe Servillo, Angelo Branduardi, Luigi Cinque, Stefano Saletti, Dorantes, Urna Chahar Tugchi e Renaud Garcia-Fons. Oltre ai concerti è stata organizzata anche la mostra di Assunta Saulle, “Diari Metropolitani” allestita nelle stazioni della metropolitana. Quest’ultima poteva essere visitata dall’1 al 31 dicembre 2022.

Tutto quello che c’è da sapere sul concerto gratuito di Enzo Avitabile a Napoli

Il noto festival a Napoli sta per giungere al termine, nella serata di oggi 3 gennaio 2023 alle 20.30 sarà possibile assistere al ‘Duett’, un concerto organizzato nella Basilica di San Domenico Maggiore, in Piazza San Domenico Maggiore.

Per partecipare agli eventi non serve una prenotazione, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Il 6 gennaio nella chiesa di San Gerardo e Sant’Alfonso, in Via Teano, 2 – Miano si potrà invece assistere all’ultimo concerto del Sacro Sud.

Il direttore artistico del Festival Enzo Avitabile è un noto cantautore napoletano che iniziò a farsi spazio nel mondo della musica sin da giovanissimo. Da ragazzo imparò a suonare sassofono, conseguì poi il diploma in flauto al conservatorio di San Pietro a Majella.

Agli inizi della sua carriera ha collaborato con grandi artisti come Pino Daniele e Edoardo Bennato, esordì poi come solita nel 1982 con l’album Avitabile. Nel corso della sua lunga e famosa carriera si è dedicato a diversi generi musicali rivelandosi, tra le altre cose, un talentuoso soulman e un incredibile jazzista.