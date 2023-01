Barbara D’urso e Flavio Briatore stanno insieme? Lo scoop

Barbara D’Urso e Flavio Briatore avrebbero una storia: la voce si è diffusa, loro smentiscono ma è inutile!

I due, che non si sono mai presentati pubblicamente come una coppia, sono stati beccati a Milano dai paparazzi, che li hanno aspettati sotto un certo hotel.

I due si sono presentati alla reception dell’hotel in due momenti differenti e tentando di non dare troppo nell’occhio ma la loro missione è fallita.

I fotografi, che avevano evidentemente ricevuto una soffiata, si sono appostati pazientemente in strada e sono riusciti a immortalare i due volti stranoti dello star system italiano.

A quanto si dice nell’ambiente, inoltre, non sarebbe affatto la prima volta che i due si incontrerebbero da soli e “in segreto” (o almeno tentando di farlo in segreto).

Almeno all’apparenza ci sono quindi tutti gli ingredienti per una possibile storia d’amore. Sarà così?

Barbara D’Urso e Flavio Briatore negano (anche l’evidenza)

La vita sentimentale di Briatore è stata estremamente movimentata. Il ricchissimo imprenditore milanese ha infatti una figlia dalla ex supermodella Heidi Klum, ha avuto una relazione con Naomi Campbell, è stato sposato con la bellissima Elisabetta Gregoraci e, non molti anni fa, venne paparazzato con l’influencer Taylor Mega (che al tempo molti dicevano lavorasse come escort).

Cosa hanno in comune le sue ex fiamme? Sono bellissime e sono giovanissime rispetto a lui: due caratteristiche che non si addicono proprio a perfezione alla D’Urso la quale, anche se è ancora in splendida forma, si avvia ormai verso la settantina.

Dal canto suo Barbara ha condotto una vita apparentemente monastica nell’ultima decina d’anni. Non si è mai mostrata in pubblico con qualcuno ufficializzando una frequentazione e si è sempre buttata anima e corpo nel lavoro tenendo per anni ritmi forsennati.

Oggi Briatore e la D’Urso negano tutto: interrogati sulla loro presunta liaison i due sono stati molti chiari nello specificare che l’unico legame affettivo stabile che hanno oggi è quello con i loro amatissimi figli.

Nonostante questo, però, il mondo del gossip continua a sognare: se fosse davvero nata una coppia, sarebbe probabilmente una delle meglio assortite degli ultimi anni.

I due hanno un carattere fortissimo e indipendente, sono entrambi imprenditori di se stessi, frequentano lo stesso ambiente e conoscono perfettamente i meccanismi dei media.

Insomma, diciamolo: sembrano fatti davvero l’uno per l’altra!