Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: pessimi risvolti per Umberto

Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: imperdibili novità su Umberto, momento di crisi con Flora Gentile Ravasi.

Continuano a tenere viva l’attenzione degli italiani le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, come di consueto in onda su Rai 1 con l’appuntamento quotidiano delle 16.05. Sono tanti i colpi di scena che scuotono le dinamiche attorno al famoso negozio per dame, mentre spuntano interessanti indiscrezioni sul futuro della fiction tv.

I più recenti rumors, infatti, hanno parlato ad esempio dell’addio definitivo di Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigli, che sarebbe pronto a lasciare il grande magazzino milanese. Il motivo alla base del risvolto nella trama, in realtà, sarebbe una volontà dell’attore di dedicarsi a nuovi progetti lavorativi.

Nel frattempo però, non resta che immergersi nelle anticipazioni su quanto accadrà nelle prossime puntare de Il Paradiso delle Signore. Le avventure dei protagonisti si fanno sempre più intricate ed avvincenti.

Cosa accadrà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore: le nuove anticipazioni

Sono diverse le tematiche su cui si focalizzerà la trama della fiction Rai nelle prossime settimane. Uno dei focus centrali sarà sicuramente la crisi che si respira tra Umberto e Flora. Dopo essere venuta a conoscenza del progetto su Palazzo Andreani infatti, la Gentile Ravasi arriverà al punto di ricattare Umberto. Lui invece, pretende il silenzio assoluto sulla faccenda con Vittorio.

La situazione si ritorcerà però, proprio contro il Guarnieri, che si vedrà ricattato. Lei rispetterà la scelta di non parlare con Conti, ma allo stesso tempo sfrutterà l’occasione per chiedere a lui qualcosa di davvero importante che potrebbe modificare la loro vita per sempre. Di cosa si tratterà?

Durante la settimana di San Valentino poi, si respirerà il clima della festa degli innamorati anche al Paradiso. Vittorio ha infatti organizzato un particolare evento dedicato ai single. Salvatore farà una descrizione del suo prototipo di donna, da cui si comprenderà che corrisponde perfettamente ad Elvira, anche lei ancora libera.

Marcello invece, farà una chiacchierata con l’amico Salvo. Lui però, è ancora molto giù dopo la fine della storia con Anna. Qualcuna sarà più propensa a sfruttare appieno la serata dei cuori solitari. Si tratta di Gemma, che non porrà resistenza ai corteggiamenti di Carlos.

Infine, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, è in arrivo una vera e propria rivoluzione nella vita di Gloria e di Colombo. La causa sarà una donna che busserà alla loro casa. Non resta che attendere le prossime anticipazioni per altri nuovissimi dettagli.