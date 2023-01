Il significato “osé” dell’espressione napoletana “‘O totaro dint’a chitarra”

By

Il significato dell’espressione napoletana “O totaro dint’a chitarra” è piuttosto fumoso, ma pare che se ne possa dare un’interpretazione “bollente”.

I numeri della Smorfia Napoletana sono spesso associati a oggetti comuni e privi di mistero, come ad esempio l’Italia, la mano, il maiale o il sangue.

In alcuni casi però i significati dei numeri sono solo metaforici e, per capire cosa vogliano dire davvero, è necessario lavorare un po’ di fantasia.

Nella maggior parte dei casi le metafore servono a “camuffare” significati legati alla sfera sessuale. Uno degli esempi classici è “il padre dei bambini” associato al 29. Anche se si potrebbe pensare che ci si riferisca semplicemente a un genitore di sesso maschile, la verità è che il 29 è tradizionalmente associato al pene.

Questo significa che in alcuni casi bisogna andare oltre il significato letterale dei numeri della smorfia, come nel caso del “totaro”.

67 – ‘O totaro dint’a chitarra

Per partire da un’analisi letterale di quest’espressione bisogna sapere che il totaro è banalmente il totano, cioè una specie di calamaro.

Anche sulla chitarra non c’è modo di confondersi: si tratta proprio dello strumento musicale.

Per quale motivo un totano si dovrebbe trovare all’interno di una chitarra? È proprio a questo punto che diventa necessario partire con un’analisi metaforica di questa stranissima accoppiata.

Per alcuni la chitarra, con le sue forme morbide, sinuose e a clessidra, rappresenterebbe simbolicamente il corpo di una donna dotato anche di un buco opportunamente posizionato nel centro.

A questo punto il totano rappresenterebbe il maschio che prima avvolge il corpo della donna per prenderne possesso e poi si infila nel buco grazie alla sua forma affusolata e alla sua consistenza semirigida.

Detto questo è abbastanza facile dedurre che “il totano nella chitarra” è soltanto un complesso giro di parole per indicare un focoso rapporto sessuale in cui l’uomo possiede la donna in tutti i sensi.

Normalmente i numeri del lotto sono legati ai sogni: si giocano i numeri corrispondenti ai sogni che si fanno.

LEGGI ANCHE: Perché il bidet si chiama così se in Francia non si usa? Tutto cominciò a Napoli

Dal momento che a nessuno sarà mai capitato di sognare un totano in una chitarra, quando si deve giocare il 67? Secondo la smorfia napoletana è opportuno giocarlo quando si sogna di avere un rapporto sessuale con qualcuno, a prescindere che il sognatore sia maschio o femmina!