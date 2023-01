La serie Netflix con Matilda de Angelis che non devi assolutamente perdere

Uno dei nuovi volti di punta del cinema italiano, Matilda De Angelis, è pronta a sbarcare su Netflix con una nuova serie: tutti i dettagli.

I riflettori su di lei si sono accesi nel 2016, quando ottenne il ruolo di protagonista femminile nel film di Matteo Rovere, Veloce come il vento. Da quel momento in poi per Matilda De Angelis si è avviata una scalata ai successi, che la decretano come una delle attrici contemporanee più amate del piccolo e grande schermo.

Dopo Call My Agent – Italia, serie tv italiana in onda su Sky a partire dal 20 gennaio 2023, la 27enne bolognese si appresta a fare il suo prossimo debutto sul colosso dello streaming Netflix. Esce il 15 febbraio per tutti gli abbonati la nuova serie prodotta da Groenlandia e Matteo Rovere, creata da Davide Orsini e Guido Iuculano.

Si chiama La legge di Lidia Poët e si prevede già che farà parlare di sé. Composto da 6 episodi, il serial vede come protagonista Matilda De Angelis nei panni della prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati.

Si tratta perciò, di una storia assolutamente vera, celebrata da Netflix per i 140 anni dalla lotta portata avanti dalla Poët. Un prodotto ricco di storia e cultura, che farà la gioia dei tantissimi fan della giovane attrice.

Tutto su La legge di Lidia Poët, la nuova serie tv con protagonista Matilda De Angelis

Dal 15 Febbraio in poi fruibile su Netflix, La legge di Lidia Poët ripercorrerà la vita della prima donna italiana ad opporsi alle resistenze dei colleghi maschi nel mondo dell’avvocatura, vincendo l’ostacolo del Regno d’Italia. Ambientata nella Torino della fine del 1800, la serie segue le vicende della determinata Lidia, la cui iscrizione all’Albo degli Avvocati venne dichiarata illegittima.

LEGGI ANCHE: Vanessa Incontrada, cosa faceva prima di entrare nel mondo della tv

Una volta che la Corte d’Appello le impedì di esercitare la professione a causa del suo genere, la Poët si rimboccò le maniche lavorando nello studio legale del fratello Enrico, mentre nel frattempo preparava il suo ricorso per opporsi alla legge. Nel cast, nel ruolo della protagonista si cimenta la bravissima Matilda De Angelis, accompagnata da Eduardo Scarpetta in quello del giornalista Jacopo Barberis.

Interpreta il fratello di Lidia invece, Pier Luigi Pasino, mentre Sara Lazzaro è nelle vesti di Teresa Barberis, moglie di Enrico. Una nuova luce si accenderà dunque, sull’attrice del momento, che avrà così modo di farsi vedere nei panni di una donna forte ed emancipata, che ottenne importanti risultati nell’ambito dei diritti civili e delle norme giuridiche in Italia.