Filippo Scicchitano racconta Lolita Lobosco 2: lui è Danilo

Lolita Lobosco 2 continua a riscuotere successo in tv: Filippo Scicchitano racconta la sua esperienza sul set nei panni di Danilo.

Ha fatto il suo esordio nel 2021 su Rai 1 la fiction tv diretta da Luca Miniero e prodotta da Rai Fiction, Le indagini di Lolita Lobosco. In attesa di gustarsi gli ultimi due episodi della seconda stagione, il pubblico italiano continua a manifestare il suo entusiasmo con ascolti notevoli.

Fin da subito infatti, si è creato grande interesse attorno alle vicende del vicequestore Lolita, che agisce nel barese portando avanti quotidianamente la sua battaglia ai crimini e ai pregiudizi sociali, a capo di una squadra di soli uomini. Nel frattempo però, non rinuncia mai al tacco al spillo e al suo estremo fascino.

Uno charme di cui è rimasto vittima il giornalista Danilo Martini, interpretato nella serie dall’attore Filippo Scicchitano. Già a partire dalla prima stagione il giovane ha fatto di tutto per far sciogliere il cuore della Lobosco, che non riesce facilmente a lasciarsi andare con gli uomini.

Eppure, proprio quando tutto sembrava andare finalmente per il meglio, è arrivato un imprevisto che mette seriamente a rischio il loro rapporto. Ma come ha vissuto Scicchitano la sua esperienza di lavoro sul set della seconda stagione? A rivelarlo è stato proprio lui.

“Un’esperienza intensa”, così l’interprete di Danilo racconta Lolita Lobosco 2

I telespettatori si accingono a seguire su Rai 1 le ultime due puntate della seconda stagione di Lolita Lobosco, in onda rispettivamente il 5 e il 12 febbraio. Nel frattempo, in una recente intervista a Radiocorriere Tv, Filippo Scicchitano ha raccontato il suo punto di vista sulla trama, rivelando qualche indiscrezione sul clima che ha trovato sul set.

“Assistiamo a un’evoluzione positiva“, ha spiegato commentando l’avvicinamento tra Lolita e Danilo. “Li ritroviamo insieme, si ameranno, affronteranno situazioni tipiche di ogni relazione, come quella della convivenza”, ha aggiunto poi ripercorrendo il nuovo ostacolo che ad un certo punto costringerà i due ad allontanarsi. Il giornalista infatti, riceverà una proposta di lavoro in Svezia che deciderà di accettare e che, inevitabilmente, influirà sul suo rapporto con Lolita.

L’attore ha raccontato di aver vissuto le riprese della seconda stagione con grande entusiasmo, godendosi il piacere di ritrovare sul set Luisa Ranieri e gli altri colleghi. “É stata un’esperienza intensa, mi ha aiutato molto il fatto che, essendo una seconda stagione, ci conoscessimo già tutti molto bene e il clima era affiatatissimo“, ha confermato al magazine.

Sul riscontro del pubblico invece, non si fa troppe domande, affermando che l’essenziale è impegnarsi al massimo durante la produzione, a prescindere dal risultato: “Non mi chiedo mai come andranno le cose, per un attore conta il lavoro che si fa sul set quando si gira”. I dati però, parlano già molto chiaro.