Mino Reitano, com’è morto il leggendario cantante italiano

Tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua carriera con il suo talento, sapete come è morto Mino Reitano?

Mino Reitano è stato uno stimato e amato cantautore, compositore e anche attore che grazie al suo incredibile talento e alla sua personalità è riusciti a conquistare non poco successo.

Si appassionò alla musica sin da quando era molto giovane, per otto anni studiò infatti al conservatorio. Esordì nel mondo della musica insieme ai suoi fratelli come musicista rock and roll, con loro si esibì al Festival di Cassano allo Ionio e alla Rassegna della musica calabrese.

Risale al 1961 il suo primo 45 giri, Tu sei la luce/Non sei un angelo, si trasferì poi in Germania per delle esibizioni, suonò anche con i Beatles. Debuttò anche al Festival di Sanremo nel 1967 con il brano Non prego per me, scritto da Lucio Battisti e Mogol. Nello stesso anno partecipò anche Cantagiro con la canzone Quando cerco una donna.

Due anni dopo è tornano ad esibirsi sul famoso Palco dell’Ariston con il brano Meglio una sera piangere da solo e scrisse insieme a Franco Califano la musica di Una ragione di più, per Ornella Vanoni.

Ecco come e quando è morto Mino Reitano

Mino Reitano ha conquistato molti altri successi nel corso della sua carriera, ha anche recitato in film come: Una vita lunga un giorno, Povero Cristo, Sono pazzo di Iris Blond e altri ancora.

L’ultimo concerto fatto dal vivo del noto cantautore e compositore risale al 2006 a Pescara, un anno dopo s esibì dal vivo a Piazza Grande, noto programma in onda su Rai Due. A febbraio del 2008 approdò nei panni di ospite su Rai Uno a La vita in diretta, ma era già malato, quella fu infatti la sua ultima apparizione sul piccolo schermo.

A Mino Reitano fu diagnosticato un cancro all’intestino nel 2007, si sottopose a due interventi chirurgici ma non riuscì a sconfiggere la malattia. All’età di 64 anni morì ad Agrate Brianza il 27 gennaio 2009.

La moglie di Mino Reitano, Patrizia Vernola, sarà ospite oggi di Mara Venier a Domenica In. In passato è già approdata in trasmissione per ricordare e omaggiare il marito.