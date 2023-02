Spezia – Napoli | Ecco perché nessuno vorrebbe essere Luca Gotti

By

Dev’essere davvero difficile essere Luca Gotti oggi: l’allenatore dello Spezia detiene un record davvero terribile contro il Napoli.

Il Napoli di questo campionato è senza ombra di dubbio una delle squadre più forti che abbiano mai giocato con i colori partenopei.

Mentre svettano in cima alla classifica, con una considerevole distanza rispetto alle altre, incutono un timore giustificato agli altri club ma, se c’è una squadra che ha ragione di temere più delle altre è lo Spezia.

Tra le altre cose Luciano Spalletti ha un rapporto particolare con lo Spezia, dal momento che da giovane ha militato tra le sue fila quando lo Spezia era in B.

Se Spalletti può nutrire ancora un certo affetto nei confronti di una squadra di cui ha indossato i colori, questo Napoli promette di passare come un carro armato sulla compagine spezzina: lo dicono i numeri.

L’incubo di Luca Gotti si concretizzerà stasera

Il calcio, come qualsiasi altro sport di squadra, non è fatto soltanto di uomini e di strategie: è anche fatto di numeri e statistiche. Le statistiche non si applicano soltanto al calcio giocato ma anche alla vita professionale dei singoli player e, naturalmente, degli allenatori.

Proprio secondo queste statistiche Luca Gotti non è mai riuscito a vincere contro Spalletti negli ultimi due anni.

L’attuale mister spezzino allenava l’Udinese quando ha incontrato Spalletti nel 2021 e già allenava lo Spezia quando, a Settembre del 2022, ha incontrato il Napoli ha perso fuori casa per 1-0.

Facendo un bilancio di più ampio respiro emerge che Luca Gotti ha perso i suoi ultimi 5 match contro il Napoli. Si tratta della sua media peggiore in assoluto: nessuna delle altre squadre in campionato gli ha inflitto una serie di sconfitte così pesanti.

Si può solo immaginare quindi con che spirito il mister spezzino possa far fronte alla sfida di oggi. Potrà almeno contare sul fattore casa, dal momento che il match si svolgerà allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

LEGGI ANCHE: Ecco perché il Napoli esce pulito dal processo plusvalenze (non come la Juve)

Se, oltre alle statistiche poco incoraggianti, i giocatori di Gotti avessero dovuto affrontare anche il feroce confronto con il pubblico del Maradona, probabilmente a livello mentale non ci sarebbe stata partita.

Di certo anche così le cose non saranno semplici, ma di certo i giocatori dell’amatissimo Mister Gotti potranno almeno tentare di tenere insieme la squadra per tenere altro l’onore del club e dei tifosi.