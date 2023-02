Maria Chiara Giannetta, chi è il fidanzato che tiene segreto: tutto su di lui

Sapete chi è il fidanzato segreto della nota attrice Maria Chiara Giannetta? Tutto quello che sappiamo su di lui

Con il suo talento Maria Chiara Giannetta sta conquistando non poco successo nel mondo dello spettacolo e della recitazione. Più volte è finita anche al centro del gossip per via della sua vita sentimentale, è stata spesso accostata all’attore Maurizio Lastrico ma a quanto pare il suo vero fidanzato è un altro.

L’attrice è sempre stata molto riservata e cerca di mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori, proprio per questo ha tenuto fino ad ora segreto il suo fidanzato. Tempo fa è però finita sulle pagine della nota rivista Diva e Donna in compagnia di un personaggio noto del mondo dello spettacolo e sembra che i due abbiano una relazione sentimentale.

Si tratta di un regista, Davide Marengo, negli scatti che il magazine aveva pubblicato si tengono mano nella mano per le vie di Roma, segno che la loro non sia una semplice amicizia. Stando ai rumors la storia d’amore tra loro sarebbe molto seria, a quanto pare vivono anche insieme nella Capitale.

Davide Marengo è il fidanzato segreto di Maria Chiara Giannetta, cosa si sa sul noto regista

Maria Chiara Giannetta ha sempre detto di essere single, forse per allontanare i riflettori dalla sua vita sentimentale. Ma cosa si sa sul suo segreto fidanzato? Il noto regista ha 51 anni, è più grande dell’attrice di ben 21 anni, ma l’importante differenza d’età non sembra essere un problema per la coppia.

Nato a Napoli nel 1972 Davide Marengo è un autodidatta regista di film per il grande schermo, questi sono alcuni dei suoi lavori: Autobus notturno, Un fidanzato per mia moglie, Il complotto al litio. Nel corso della sua carriera si è dedicato anche a serie tv come Boris 3, Il cacciatore, Sirene, Crimini e Il commissario Manara.

Tra i suoi lavori anche documentari e cortometraggi che gli hanno fatto conquistare diversi premi in festival internazionali. Si è occupato anche di video musicali e spot per noti marchi come Breil, Mastercard e Telecom. Sui social Davide Marengo non ha un importante seguito, vanta poco più di 4mila follower sul suo profilo Instagram.

Maria Chiara Giannetta sarà ospite oggi a Verissimo insieme a Raoul Bova per presentare la seconda stagione di Buongiorno, mamma! in onda su Canale 5 a partire dal 15 febbraio. L’attrice parlerà anche del suo fidanzato? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprirlo.