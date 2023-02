Single o sposati, chi sono i più felici: lo dice la scienza

By

Sono più felici i single o gli sposati? Un recente studio rivela la verità sulla questione, la scienza ne è certa.

La società odierna è sempre più orientata alla libertà assoluta nell’ambito dei rapporti amorosi. Se un tempo infatti, essere in coppia era quasi un “dovere” nei confronti dell’opinione pubblica ed un’esigenza che aumentava con il passare dell’età, oggi la situazione è molto diversa.

Certamente quando si è single, sarà capitato a tutti di sentirsi fare dai parenti la classica quando fastidiosa domanda: “Ma il fidanzato/a?“. Una speranza dei familiari di vedere il proprio erede “sistemato” che però non si traduce in un reale bisogno della persona in questione. Sono sempre di più coloro che trovano nell’essere single la loro reale stabilità psico-fisica.

Se da una parte c’è chi immagina di coronare il suo sogno d’amore con una convivenza, dei figli e magari anche un matrimonio, al polo opposto ci sono i solitari incalliti, che hanno quasi il terrore di rinunciare alla propria libertà.

É facilmente comprensibile, visto che un single è molto più autonomo nelle sue scelte, senza considerare il fatto che ha la possibilità di coltivare maggiormente le sue interazioni personali esterne. Ma chi se la passa meglio quindi, tra single e sposati? La risposta viene dalla scienza.

La scienza parla chiaro: ecco perché i single sono i più felici

Due punti di vista diametralmente opposti, quelli tra gli sposati e chi invece è single (per scelta). I primi infatti, hanno deciso di voler condividere momenti belli e brutti della vita con un altro individuo, come anche le difficoltà della vita quotidiana. I secondi al contrario, preferiscono non modificare la direzione del loro percorso a causa di un rapporto stabile.

Stando a quando afferma un recente studio svolto dall’Università di Santa Barbara in California, proprio questi ultimi sono senza dubbio i più felici. Analizzando 814 studi del passato ricchi di dati sulle vite di single e sposati infatti, è stato possibile giungere alla conclusione che chi condivide la sua vita con un partner è sicuramente più infelice di un solitario.

Questo a causa di stress e frustrazioni che, inevitabilmente, possono derivare dalla vita di coppia, fino ad arrivare ad un clima teso e sfociare, nel peggiore dei casi, in liti deleterie. Naturalmente si parla in via generale, ma la dottoressa DePaulo, responsabile della ricerca, ha affermato chiaramente che i single risultano essere “fisicamente e psicologicamente più sani“.

Chi non ha una relazione stabile ha generalmente la possibilità di coltivare la sua rete sociale, avendo oltretutto più tempo da dedicare alla propria crescita personale, contando soltanto su se stesso. Non c’è da preoccuparsi quindi, se la nonna vi rivolge la solita battutina. Potete risponderle che voi siete sicuramente più felici.