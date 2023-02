Katia Ricciarelli e la confessione sul gioco d’azzardo: “Ho sbancato”

By

Katia Ricciarelli si lascia sfuggire delle interessanti rivelazioni sul gioco d’azzardo, ecco quando è stata la volta che ha vinto più soldi

Non tutti lo sanno ma Katia Ricciarelli ha una passione per il gioco d’azzardo, ne ha parlato lei stessa qualche anno fa durante un’ospitata a Belve, nota trasmissione condotta da Francesca Fagnani. Alla conduttrice in quella occasione aveva ammesso di amare l’adrenalina che prova quando gioca.

Quello del gioco d’azzardo è un suo hobby, soprattutto le slot machine, con ironia aveva fatto sapere che le piace quel momento in cui si trova da sola con una macchinetta che prende tanti calci da lei.

Katia Ricciarelli ha rivelato qual è stata la volta che ha vinto di più, si trovava a Montecarlo perché in quel periodo aveva la residenza lì. Fece una bellissima scala reale, mentre il cassiere andava a farle la ricevuta per la vincita ne fece un’altra.

All’inizio non voleva rivelare la cifra di denaro vinta, alla conduttrice ha poi confessato di aver vinto ben 150mila euro, per due mesi non lavorò. Ci sono state volte in cui ha anche perso, ma sempre sotto i 5mila euro, a detta sua da quando gioca ha più vinto che perso.

Katia Ricciarelli parla della sua passione per il gioco d’azzardo e replica a chi la accusa di essere affetta da ludopatia

La famosa soprano ha replicato a tutti coloro che etichettano le altre persone come ludopatiche. Lei si offende? A questa domanda ha risposto dicendo che non è affatto una bella parole, sembra davvero un’incurabile malattia.

Lei ha assicurato che può tranquillamente stare bene senza giocare, lo ha detto per tranquillizzare quelli che pensano sia ludopatica. Aveva poi rivelato: “Però sai, siccome a me, personalmente, non frega un accidente di essere vista, io vado”.

Katia Ricciarelli non ha alcun timore di ammettere che il gioco d’azzardo la diverte ed è una sua grande passione, non considera il suo hobby un disturbo perché può farne benissimo a meno se vuole.

Katia Ricciarelli sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda oggi, sabato 4 febbraio 2023. Cosa rivelerà questa volta la famosissima e stimata cantante lirica? Non ci resta che attendere per scoprirlo.