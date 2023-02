Le migliori idee regalo di San Valentino: budget fino a 50 euro

San Valentino è in arrivo, è il momento di scegliere tra le giuste idee regalo: ecco cosa comprare spendendo meno di 50 euro.

Il 14 Febbraio è alle porte e, benché molti non lo vogliano ammettere, arriva sempre quel momento in cui bisogna accendere la fantasia e pensare a come festeggiare la giornata. C’è chi sceglie una semplice cena romantica a lume di candela, senza troppi fronzoli e smancerie.

Ma ci sono anche i più romantici che invece si arrovellano per pensare ad idee originali e tenere con cui sorprendere il proprio partner. L’ideale però, in un periodo in cui le stangate del carovita si fanno sentire in ogni ambito, è ingegnarsi per trovare qualcosa di davvero intelligente e carino da regalare, ma che faccia spendere poco.

Si può passare così, dai pensierini divertenti e ironici, fino a quelli più utili da usare. Abbiamo pensato di selezionare per voi le idee più smart e simpatiche per il San Valentino 2023 al di sotto di 50 euro. Per tanti sorrisi, ma con poca spesa.

Sorprendi il partner e spendi poco: le più belle idee regalo di San Valentino 2023

Manca ormai pochissimo all’arrivo della festa degli innamorati. É il momento dunque, di darsi da fare con la scelta dei giusti regali. Niente panico però, perché le idee migliori e più economiche sono davvero a portata di mano.

Partiamo da un ambito dei più tradizionali e graditi: le grafiche. Sono ormai tantissimi i siti web che offrono la possibilità di personalizzare oggetti e creare splendidi poster e quadri. Potrete quindi, scegliere la vostra foto più bella e farla diventare una tela da appendere in soggiorno, o ancora optare per un classico e romantico cuscino (che non passa mai di moda) con il vostro momento speciale.

E ancora piacerà sempre anche una tazza personalizzata, con foto o personaggio preferito del partner e frase. Per tutte queste proposte non spenderete più di 15-20 euro circa. Ma una delle ultime tendenze è la lampada. Proprio Amazon offre infatti, la possibilità di creare una lampada con incisione trasparente partendo da una foto, al costo di circa 30 euro.

Per quest’anno diciamo addio invece, ai classici gioielli. Se non sapete cosa regalare pensate a qualcosa che vi permetterà di passare delle romantiche serate insieme, magari accoccolati su un morbido divano a sgranocchiare pop-corn. Perché non scegliere un abbonamento ai colossi dello streaming? Netflix, Disney+, Amazon Prime, NowTv, tutte fantastiche opzioni per gustarsi film e serie tv in tutta comodità (e con low budget). Saranno sicuramente apprezzati!

E per chi desidera qualcosa di più piccante? Un cult sempre apprezzatissimo è il blocchetto di buoni speciali a tema spinto. Divertenti e giocosi, disponibili anche questi su Amazon, permetteranno al partner di “usufruire” di qualche momento bollente insieme a voi, risvegliando la passione grazie a dei semplici voucher! Il prezzo medio è di 10 euro.