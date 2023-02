3 Cose che non sai su Serkan Cayoglu, ospite di C’è Posta per Te

La curiosità intorno alla vita di Serkan Cayoglu, amatissimo attore di origine turca, nasce grazie ai suoi molti successi televisivi.

Nonostante il fatto che Serkan abbia un aspetto tipicamente mediorientale, l’attore è nato a Berlino, in Germania, il 31 maggio 1987: sua madre è tedesca, mentre suo padre è turco.

Dopo aver compiuto gli studi in Germania, a 25 anni decide di trasferirsi in Turchia per intraprendere la carriera di attore. Il suo ruolo più importante rimane quello di Ayaz Dinçer in Cherry season, e grazie alla sua grande interpretazione, in Turchia ha ottenuto due premi come miglior attore emergente e uno come miglior attore di serie televisive.

Un programma che avrebbe potuto contribuire alla fortuna di Serkan nel nostro paese è L’Isola dei Famosi, a cui l’attore avrebbe potuto prendere parte nel 2017. Nonostante il fatto che il suo nome fosse stato annunciato tra i possibili concorrenti (con grande felicità delle italiane) alla fine la sua partecipazione non fu confermata.

Serkan è alto 188 cm, pesa circa 80 chilogrammi, ha occhi e capelli castani.

3 Curiosità sulla vita di Serkan Cayoglu

1 – L’AMORE DAL SET ALLA VITA VERA

Sul set di Cherry Season il personaggio di Serkan aveva una lunga e tormentata relazione con il personaggio femminile interpretato dall’attrice Ozge Gurel. Come spesso accade sul set, i due attori si innamorarono davvero ma non si trattò di un flirt.

La loro relazione si è dimostrata molto solida e ha superato gli ostacoli del tempo. I due attori hanno infatti deciso di coronare il loro sogno d’amore nel 2022, sposandosi non una ma ben due volte: la prima volta a Berlino e in “seconde nozze” in Italia.

2 – IL FRATELLO GEMELLO CHE SI CHIAMA (QUASI) COME LUI

Serkan Cayoglu ha un fratello gemello, il quale è nato pochissimi minuti prima di lui. Come succede sempre quando due gemelli sono bambini, il fratello “maggiore” ha sempre fatto pesare al fratello “minore” questo piccolo vantaggio.

Per questo motivo tra i due c’è sempre stata un pizzico di competizione, tanto che l’attore ha affermato serenamente di essere un po’ geloso del fratello quando erano bambini.

Oggi però ricorda con grande dolcezza i momenti condivisi con suo fratello gemello durante l’infanzia, per esempio adorava quando la madre metteva a entrambi gli stessi vestiti. C’è da chiedersi come facesse la signora Suna Cayoglu a non confondersi tra i suoi due figli, considerando anche che aveva dato a entrambi quasi lo stesso nome: il fratello di Serkan, infatti, si chiama Erkan!

3 – UN ATTORE POLIGLOTTA

Anche grazie al suo impegno internazionale come attore e modello, Serkan Cayoglu conosce moltissime lingue: parla fluentemente il tedesco e il turco, che sono le sue lingue madri, ma anche l’inglese, l’italiano e il francese.