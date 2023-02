Netflix | Ecco con chi (e come) puoi continuare a condividere l’account

Era stato annunciato ed è successo: ecco con chi (e come) puoi continuare a condividere l’account Netflix, le regole

Erano ormai diversi mesi che si parlava di questa svolta e, pare, il momento è arrivato. Ci riferiamo alla politica severa adottata dalla piattaforma di Netflix per quanto riguarda la condivisione degli account. Era già stato annunciato che le regole sarebbero state ferree, ma andiamo a vedere nel dettaglio con chi sarà possibile continuare a utilizzarlo in comune.

L’abbonamento, che offre tre fasce di prezzo a seconda del numero di schermi da cui è possibile collegarsi per usufruire della piattaforma, ha un prezzo accessibile a tutti. Per questo motivo Netflix ha deciso di adottare regole severe per quanto riguarda la condivisione degli account e limitare, in questo modo, che persone diverse dal “proprietario” che si trovano altrove possano usufruire dei suoi dati. C’è però un’eccezione: andiamo a scoprire di che si tratta.

Condivisione account Netflix: con chi sarà possibile e come, le regole

Ebbene, il concetto è semplice. Chi risulta proprietario dell’account, cosa che sarà verificata come andremo a spiegarvi a breve, potrà usufruire della piattaforma in base al suo piano tariffario, al suo abbonamento. E potrà condividerlo con determinate persone, non con tutte.

La verifica, che avverrà in caso di collegamenti sospetti alla piattaforma, vedrà il recapito al proprietario dell’account, di cui risultano registrati i dati, di un sms o una mail in cui sarà indicato un codice. Avremo quindi quindici minuti di tempo per inserire il codice sulla piattaforma tramite il dispositivo con cui è avvenuto il collegamento. A quanto pare, la verifica avverrà con una cadenza settimanale.

Ma, allora, con chi avremo modo di condividere il nostro account? Con le persone che fanno parte del nostro “nucleo domestico”. Cosa significa? Dopo il primo accesso a Netflix e alla nostra iscrizione, la posizione dell’account viene stabilita grazie all’indirizzo ip. I dispositivi che effettuano l’accesso alla piattaforma dalla stessa posizione con frequenza, almeno una volta al mese, saranno compresi in questo nucleo.

Potrà trattarsi, dunque, dei nostri familiari ma anche di un coinquilino. Al contrario, gli accessi che avverranno altrove, lontano dalla nostra posizione e da un altro indirizzo ip, non potranno continuare ad usufruire del nostro account per la visione. La modifica sarà apportata, sembra, da Marzo 2023 nel nostro paese.