Reddito di Cittadinanza 2024: a chi spetta?

Tutte le ultime novità sul Reddito di Cittadinanza 2024: a chi spetterà se sarà confermato, sempre più a rischio.

Argomento di conversazione degli ultimi mesi in governo è stato più volte il Reddito di Cittadinanza. Il contributo mirato a fornire un supporto economico ai cittadini in difficoltà, migliorando l’incontro tra domande e offerte di lavoro, sembra ormai andare sempre più in una direzione ben precisa.

Già il 2023 infatti, sarà un anno complesso per molte famiglie, che dovranno rinunciare definitivamente all’assegno mensile, secondo le ultime disposizioni della Meloni. A destare maggiore preoccupazione però, è la situazione relativa al 2024. Bisogna chiarire innanzitutto, che il contributo non verrà di fatto eliminato a partire dal prossimo anno.

Nonostante il sostegno economico potrebbe cambiare nome infatti, sembra che questo assumerà forme diverse, destinate comunque ai nuclei familiari più bisognosi degli altri. L’abrogazione in definitiva, non avrà un taglio così assoluto, permettendo nel 2024 a numerosi cittadini di sentirsi supportati nelle loro difficoltà grazie a nuove interessanti misure. Ma a chi spetteranno?

Chi potrà usufruire del Reddito di Cittadinanza nel 2024

É bene specificare che, per il momento, non essendoci ancora disposizioni ufficiali comunicate dal governo, si parla puramente di ipotesi. Eppure secondo le ultime indiscrezioni, saranno diversi i casi in cui i cittadini potranno usufruire delle nuove forme di sostegno economico che andranno a rimpiazzare il Reddito di Cittadinanza a partire dal 2024.

Dalle discussioni della maggioranza emerge che alcune categorie in particolare potrebbero ottenere i benefici più importanti. Si tratta di cittadini con criteri esattamente corrispondenti a coloro che usufruiscono del RdC nel 2023, ossia famiglie in cui vi sono componenti over 60, nuclei familiari con minorenni e famiglie con componenti in situazione di disabilità.

Una delle ipotesi più accreditate parla di un cosiddetto Reddito d’inclusione. Anche in questo caso, il campo di possibilità di ottenerlo si restringe sempre più ad alcune categorie, ma questa misura potrebbe sostituire in tutto e per tutto il contributo economico mensile. Una differenza importante tra i due però, in questo caso ci sarebbe.

Per il Reddito di cittadinanza rimane come requisito fondamentale il reddito del nucleo familiare molto basso. Nel Reddito d’inclusione invece, fungerebbe da variabile importante il numero di componenti della famiglia. Non resta che attendere aggiornamenti ufficiali in merito alle modifiche su queste misure in vista del 2024.