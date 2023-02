Bonus benzina 2023, arriva l’annuncio del Governo: cosa sta succedendo

Il Governo ha confermato il bonus benzina per tutto il 2023. Si tratta dell’agevolazione introdotta dal Decreto Legge n. 21/2022 del 21 marzo 2022 dal Governo Draghi, ciò che la stampa ha sempre chiamato Decreto Ucraina.

In pratica il bonus nel 2023 offrirà uno sconto dal valore di 200 euro per l’acquisto di gasolio, benzina, Gpl e metano. Tale sconto può essere offerto dai datori ai loro dipendenti.

Non era scontato che il Governo Meloni estendesse l’agevolazione introdotta dall’esecutivo Draghi per tutto l’anno in corso. Fino a qualche settimana fa, infatti, pareva che la misura sarebbe stata tagliata per problemi di fondi. L’annuncio delle ultime ore chiarisce che sconto del valore di 200 euro permarrà.

Ma sarà sfruttabile solo indirettamente, ossia attraverso i datori di lavoro del settore privato, che a propria discrezione potranno offrirlo ai dipendenti. Il bonus benzina 2023 sarà esente sia da contributi che da imposte e arriva in modo automatico, senza presentare domanda. Può essere usato anche per ricaricare le auto elettriche.

Il valore del buono non concorrerà alla formazione del reddito in base all’art. 51, comma 3 del TUIR che fissa il limite di esenzione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti a euro 258,23 per periodo di imposta. E non ci sono requisiti o limiti al reddito per potere accedere al bonus. L’unico limite finora anticipato dalla norma è che la misura sarà destinata ai lavoratori dipendenti di aziende private.

Bonus benzina 2023: cosa cambia

Rispetto al passato, cambia poco. L’unica vera novità è che la cessione del bonus potrà avvenire a qualsiasi titolo e non solo gratuitamente. E sembra poi che i buoni potranno essere corrisposti dal datore di lavoro fin da subito, senza preventivi accordi contrattuali.

Per chi si chiedesse come fare per usufruire del bonus, le modalità sono quelle vecchie. Ciò significa che il lavoratore dipendente potrà sfruttare l’incentivo in due modi. O sotto forma di uno o più buoni benzina. Oppure come fringe benefit aziendali disponibili per ogni dipendente.

In realtà era già previsto che le aziende potessero concedere un contributo fino a 258,23 euro annui per i cosiddetti “fringe benefit“, vale a dire buoni acquisto, buoni carburante o buoni spesa. E come anticipato, non c’è bisogno di presentare alcuna domanda per ottenere il bonus. Il bonus benzina 2023 verrà assegnato in automatico dalle aziende private ai dipendenti per un massimo di 200 euro. Questa è la direttiva comunicata dal Governo.