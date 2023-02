Per gestire un picco di pressione alta ti basta un asciugamani: usalo così

Sapevi che ti basta solo un asciugamani per tenere sotto controllo la pressione alta? Un metodo infallibili che ti lascerà senza parole

Se sei alla ricerca di un rimedio davvero semplice ma efficace per gestire un picco di pressione alta questo è proprio quello che fa per te. Ti servirà solo un asciugamano e circa dieci minuti al giorno per ottenere risultati sbalorditivi.

È importantissimi tenere sempre sotto controllo la pressione sanguina, se questa è alta puoi abbassarla con un semplicissimo esercizio. A lungo andare l’ipertensione può causare gravi danni al cuore, ai reni, al cervello e altro ancora, è una pericolosa patologia che non deve mai essere sottovalutata.

Se soffri di pressione alta di sicuro devi apportare alcuni cambiamenti al tuo stile di vita per stare meglio. La prima cosa da fare è sicuramente quella di iniziare a seguire una sana ed equilibrata dieta, praticare regolarmente sport ed eliminare alcol e tabacco.

Il trucco dell’asciugamano per gestire la pressione alta è sorprendente, ecco cosa devi fare

Nel caso in cui l’aumento di pressione non è un evento cronico ma improvviso per gestire il picco usa un asciugamano, la pressione si regolarizzerà in pochi minuti grazie all’isometrica presa della mano. Mettere in pratica questo rimedio è semplicissimo, prendi un asciugamano di grandezza media e piegalo sul lato orizzontale due volte e una sul lato verticale, dopodiché arrotolalo su sé stesso.

Fatto ciò, con una delle due mani stringi l’asciugamano ormai a forma di cilindro e stendi il braccio all’altezza del petto. Stringi con forza tendendo la presa per almeno due minuti, poi riposati per 30 secondi e stringi di nuovo, ripetendo questo procedimento fino ad arrivare ad una presa isometrica di 10 minuti. Fai poi lo stesso esercizio anche con l’altra mano.

Si tratta di un efficace esercizio in grado di mantenere nel tempo la contrazione muscolare, mantenendo in questo caso il sangue nei muscoli delle mani. Rilasciata la presa isometrica il corpo produrrà dell’ossido nitrico che svolgerà la funzione di vasodilatatore naturale.

Come è stato già detto prima l’ipertensione può causare danni gravissimi alla salute ed è per questo che se sospetti di soffrirne devi assolutamente rivolgerti ad un medico specializzato che dopo aver valutato le tue condizioni di salute ti darà un’adeguata terapia da seguire. Il trucco dell’asciugamano è molto efficace ma di certo non può sostituire una costante terapia.