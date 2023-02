Netflix | Arriva l’Audio Spaziale: funziona su tutti i dispositivi, ecco cos’è

La novità Netflix che entusiasma il pubblico: arriva l’Audio Spaziale, funziona su tutti i dispositivi, ecco di che si tratta

La piattaforma di Netflix riesce sempre a sorprendere i suoi clienti con novità eccezionali, come quella di cui andremo a parlare oggi. L’annuncio, infatti, ha destato grande entusiasmo nel pubblico. Arriva l’audio spaziale che funziona su tutti i dispositivi, di che si tratta e a chi è riservato, i dettagli.

Per molti si tratta di una svolta attesissima, altri non hanno idea di cosa si stia parlando. Andiamo dunque a fare ordine spiegando cos’è l’audio spaziale, come funziona e a quali utenti della piattaforma sarà riservato. Di sicuro cambierà il nostro modo di guardare film, serie e documentari!

L’audio spaziale arriva su Netflix: di che si tratta, come funziona e chi potrà beneficiarne

Andiamo a rispondere subito alla prima domanda, spiegando in termini semplici cosa si intende per audio spaziale. Parliamo di un formato particolare grazie al quale i suoni lavorano a 360 gradi nell’ambiente circostante e che va, dunque, a favorire l’immersione del prodotto che stiamo guardando. In pratica si tratta di un audio nettamente superiore, migliorato, che ci fa sentire come all’interno del film o della serie tv.

A differenza di quanto accade in genere, per la piattaforma di Netflix non c’è bisogno di dispositivi appositi per sfruttare questa tipologia di formato. Che si tratti di telefono, tablet, tv, l’audio spaziale di Netflix si attiverà automaticamente se ne abbiamo “diritto”.

LEGGI ANCHE: La crisi dei microchip è finita ma non è affatto una buona notizia

In che senso? In pratica non si tratta di un aggiornamento, se così vogliamo definirlo, destinato a tutti. A fruirne saranno coloro che hanno attivo un abbonamento premium, quindi quello da 17,99 euro mensili.

Bisogna precisare che questo tipo di audio non va in alcun modo a sostituire o “eliminare” la versione standard, quella stereo. Di conseguenza, coloro che non hanno l’abbonamento premium continueranno a vedere serie, film e vari utilizzando il vecchio formato.

Pare che si tratterà, per chi ne potrà beneficiare, di un attivazione automatica per tutti i dispositivi. Ciò significa che noi non dovremo mette in atto alcun procedimento particolare o complicato per usufruirne.

Si tratta sicuramente di una svolta interessante e attesa da molti che andrà a migliorare di netto l’esperienza sulla piattaforma. Non vediamo l’ora di metterla alla prova e di sicuro anche molti di voi!