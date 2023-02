Maddalena Corvaglia, perché ha litigato con Elisabetta Canalis: la verità

By

Perché Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis non sono più amiche? Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo rivelerà nuovi dettagli?

Va in onda tra pochissimo una nuova puntata di Verissimo, tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Maddalena Corvaglia. Parlando di lei è impossibile non pensare alla sua speciale amicizia con Elisabetta Canalis e al loro litigio. Le due dopo aver fatto insieme le veline a Striscia la Notizia si erano trasferite a Los Angeles, dove gestivano insieme una palestra, all’improvviso però si sono allontanate.

In passato più volte parlando della fine della sua amicizia con la nota showgirl la Corvaglia ha definito la rottura come ‘un grande dolore’, ma non ha mai rivelato i motivi del loro litigio. Striscia la notizia le aveva fatte incontrare ed erano diventate subito grandi amiche, anche lontano dalle telecamere.

Entrambe sono state l’una la testimone di nozze dell’altra nei loro rispettivi matrimonio, sembravano inseparabili ma con il tempo il loro rapporto è cambiato. Stando ai rumors a causare la fine della loro amicizia sarebbero stati motivi d’affari, altri dicono invece che i contrasti siano legati alla loro sfera personale.

Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? Le indiscrezioni

Riviste e media hanno più volte rimarcano su una presunta versione che non è mai stata confermata dalle dirette interessate. Questa svela che le due avevano aperto insieme una palestra a Los Angeles, un’attività che però Elisabetta Canalis diede poi in affitto, senza voler rivelare alcun dettaglio sul suo rapporto con Maddalena Corvaglia.

A quanto pare la showgirl non avrebbe preso bene la decisione dell’amica di tornare in Italia dopo la fine del suo matrimonio con Stef Burns lasciandola da sola a gestire gli affari. La distanza e le turbolenze del loro rapporto con il tempo avrebbero compromesso sempre di più la loro amicizia fino ad allontanarsi completamente.

In passato Roberto Alessi svelò un’altra versione in merito al litigio tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis dicendo che una della due si era sentita ‘tradita’. Il motivo? A causa di un progetto e di un contratto che le vedeva entrambe coinvolte ma che non andò a buon fine.

Da anni si attende una loro riconciliazione, Maddalena Corvaglia oggi a Verissimo si lascerà sfuggire nuove indiscrezioni sulla lite con Elisabetta Canalis? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire cosa rivelerà.