A Napoli si può vincere una PlayStation 5: basta un video sui social

Tutti coloro che si trovano a Napoli hanno la possibilità di vincere una PlayStation 5 partecipando a un concorso geniale.

Il concorso a premi è inserito all’interno di una gigantesca campagna pubblicitaria internazionale promossa da Sony allo scopo di lanciare la PlayStation 5.

Apparentemente potrebbe sembrare folle, soprattutto considerando che la PlayStation 5 è ormai in commercio da 2020. Come tutti sappiamo però il 2020 e gli anni successivi sono stati terribili da ogni punto di vista.

La Pandemia di Coronavirus non ha soltanto messo in pericolo la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, ha anche rallentato la produzione industriale e ha reso estremamente difficili i trasporti internazionali.

Proprio a causa della crisi dei microchip e di tutti gli altri problemi politici e logistici, trovare la PlayStation 5 è stato un vero incubo negli ultimi anni.

Ora che la produzione delle console è tornata a pieno ritmo e che l’emergenza sanitaria è ormai alle spalle, la Sony vuole coinvolgere i suoi appassionati per rilanciare il suo prodotto di punta e recuperare, almeno in parte, tutte le vendite che la Pandemia ha reso impossibile effettuare.

Come puoi vincere la PlayStation 5 se ti trovi a Napoli?

Sony non ha badato a spese: per la campagna pubblicitaria partita all’inizio del 2023 ha creato gigantesche installazioni in molte città del mondo.

Per fare un esempio vicino a noi a Roma, in mezzo a Via del Corso, è spuntata una gigantesca PlayStation. In Olanda invece è stata “scoperta” una gigantesca impronta di dinosauro sulla spiaggia, a Londra e in Arabia Saudita è comparsa un’altrettanto gigantesca ascia di Kratos, in Belgio il Martello di Thor e in Polonia un enorme riproduzione di uno degli Squarciavento di Horizon Forbidden West.

In Olanda e a Napoli invece sono comparse istallazioni un po’ meno appariscenti ma che fanno sicuramente il loro effetto: le impronte di un divoratuono sono comparse improvvisamente sulle spiagge cittadine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PlayStation Belgique (@playstation_belgique)

In rete stanno girando anche moltissimi video di reporter che “comunicano” alla popolazione la “straordinaria e inspiegabile” comparsa di questi oggetti “misteriosi”.

Anche se i primi video sono stati lanciati direttamente da Sony, alle spalle della strategia c’è molto altro. Sony ha infatti indetto un concorso per vincere una PlayStation 5 che si basa proprio sulla realizzazione e sulla condivisione di finti servizi televisivi realizzati davanti alle installazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PlayStation Italia (@playstationit)

La persona che realizzerà il video più credibile e accattivante potrà vincere una console. Considerando che una delle attrazioni si trova a Napoli, farsi scappare l’occasione sarebbe assolutamente un peccato!