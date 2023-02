Inps, in arrivo arretrati del bonus per tutte queste famiglie

Arrivano questo mese tutti gli arretrati dei bonus che spettano alle famiglie: tutti i dettagli sui beneficiari e le date ufficiali.

Continuano ad essere giornate movimentate a governo, dove si alternano discussioni e modifiche in merito ai bonus. I provvedimenti mirati a dare sostegno economico ai nuclei familiari e ai cittadini in situazione di maggiore difficoltà infatti, sono oggetto di proroghe e annullamenti, oltre che di novità importanti.

Si pensa già infatti, al 2024, quando alcuni di essi potrebbero scomparire del tutto ma, secondo indiscrezioni, saranno sostituiti da nuove formule che si pongono lo stesso obiettivo seppur con criteri ancora più severi. Il bonus figli disabili però, le cui domande potranno essere presentate per l’anno in corso a partire 1 febbraio 2023, sarà ancora attivo.

Soltanto un paio di mesi sono le tempistiche entro cui le richieste verranno accolte, inviate come di consueto attraverso il portare Inps o tramite patronati. C’è però, chi ancora attende di ricevere i pagamenti relativi agli anni precedenti che saranno sbloccati proprio in questi giorni.

Il contributo economico destinato a genitori disoccupati e monoreddito con figli con disabilità non inferiore al 60% (e con nucleo monoparentale), sarà infatti recuperato nel mese di febbraio.

Quando arrivano gli arretrati del bonus famiglie da Inps

Una serie di percettori hanno confermato che le pratiche del bonus figli disabili si sono riattivate proprio in questi giorni. É facile comprendere che non può ancora trattarsi di quelli per l’anno in corso, il cui invio delle domande è appena iniziato, trattandosi dunque di arretrati. Tutti coloro che non hanno ricevuto i contributi economici dell’anno 2021 e 2022 quindi, potranno tirare un sospiro di sollievo.

I nuclei familiari che contano che non hanno ricevuto ancora tutto potranno aspettarsi di ricevere ciò che gli spetta il prossimo venerdì 10 febbraio 2023, riscuotendo una cifra calcolata in base al numero di figli disabili a carico. Si parla dunque, nello specifico di: 150 euro al mese nel caso di un figlio disabile a carico e 300 euro mensili se invece i figli disabili sono 2.

Nei casi in cui i figli disabili siano più di 2, il genitore percepirà la somma di 500 euro. Anche per quanto riguarda il prossimo anno i criteri rimarranno praticamente gli stessi. L’Inps in più, si è espresso sul reddito che permetterà di ricevere il bonus. Il genitore dovrà essere disoccupato o con lavoro da dipendente ed un reddito massimo di 8145 euro al mese, mentre nel caso di lavoro autonomo non dovrà superare i 4800 euro.