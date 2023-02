Bonus figli disabili: un mese di tempo per fare domanda

Prende il via la misura di sostegno per i genitori con figli disabili: tutti i dettagli sul Bonus in partenza a febbraio 2023, bisogna fare domanda subito.

Continuano a funzionare le misure indette dal governo che mirano a dispensare contributi economici ai cittadini in condizioni di maggiore bisogno. Nel 2023 sono stati diversi i Bonus e gli incentivi a cui la premier Meloni ha deciso di dire addio, ma allo stesso tempo vi sono delle novità introdotte proprio dall’anno in corso.

Una di queste è il Bonus figli disabili, un supporto reale destinato ai genitori disoccupati o monoreddito che fanno parte di un nucleo familiare monoparentale. Un’agevolazione che permetterà così, di ricevere un contributo nelle spese quotidiane per chi ha in famiglia un figlio disabile.

Naturalmente ci sono diversi criteri in cui il caso in questione deve rientrare. A partire dalla percentuale di disabilità, come spiega l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Questa infatti, deve essere “riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento“.

Anche sul reddito l’Inps parla molto chiaro: il genitore deve risultare disoccupato, ossia privo d’impiego o, in alternativa, con lavoro da dipendente che non superi il tetto massimo di 8.145 euro all’anno o con lavoro autonomo che non superi i 4800 euro.

Validità e scadenza domanda per il Bonus figli disabili

Non è molto il tempo messo a disposizione dal governo per presentare la domanda per il Bonus figli disabili. Le richieste potranno essere inoltrate a partire dall’1 febbraio fino al termine ultimo del 31 marzo. Le modalità di invio sono diverse.

Si può utilizzare il portale web dell’Inps, come per tutti gli altri bonus, accedendo tramite SPID, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS). In alternativa, si potrà utilizzare il Contact Center Integrato attraverso il numero verde 803.164, gratuito se si chiama da rete fissa, oppure 06 164.164, a pagamento da rete mobile. Chi non volesse usufruire di questi mezzi, può rivolgersi ad un Patronato.

Le soglie di bonus percepito, nel caso in cui la domanda venga accettata, partiranno da un minimo di 150 euro mensili per un anno intero, per poi salire a 300 nel caso in cui i figli disabili a carico del genitore siano 2. Se invece il numero dei figli sale a 3 o più, si potranno percepire fino a 500 euro al mese.

Naturalmente coloro che desiderano ottenere il Bonus dovranno attrezzarsi di una dichiarazione Isee che sia valida per il 2023, inviata attraverso i Caf, il Comune di appartenenza, o con la modalità precompilata sul sito dell’Inps.