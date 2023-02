The Voice Senior | Il programma è “truccato” o solo “sbagliato”? È polemica

The Voice Senior, pioggia di critiche e polemiche sul web dopo le Blind Audition, il programma è truccato? Cosa è successo

Lo scorso 1 febbraio 2023 su Rai Uno sono andate in onda le ‘Blind Audition’ a The Voice Senior, amatissimo programma condotto da Antonella Clerici. Quest’anno ad occupare le poltrone dei giudici ci sono Clementino, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e i Ricchi e Poveri. Dopo la puntata sul web sono nate moltissime polemiche, in tanti stanno rivolgendo duri attacchi al programma insinuando che possa essere truccato.

Sul palco tra gli aspiranti concorrenti si è esibito anche l’85enne americano Ronnie Jones, già molto noto per essere uno dei cantanti più versatili e originali della musicale scena europea. Alle sue spalle vanta un’importante carriera, lui si è comunque presentato dicendo di amare il blues, il soul e il gospel.

A The Voice Senior ha cantato ‘Superstition’ di Steve Wonder, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè si sono girati dopo pochissimi secondo. Subito dopo a premere il pulsante i Ricchi e Poveri e poco dopo lo ha fatto anche Clementino. Loredana Bertè ha subito riconosciuto il cantante, queste le sue parole: “Sei Ronnie Jones, abbiamo fatto Hair nel 1971. Siamo stati insieme 5 anni, 3 di prove e due in giro.” Con ironia ha poi raccontato che per la scena del nudo integrale si ritrovavano spesso in tribunale.

Ronnie James canta a The Voice Senior e sceglie Loredana Bertè, sul web scoppia la polemica

Sentendo le parole della Bertè il cantante americano ha sorriso, i due hanno poi improvvisato un duetto sul palco cantando un famosissimo brano di Elton John, Sorry Seems To Be The Hardest Word. Jones tra i giudici ha scelto Loredana, in molti però non trovano giusta la sua partecipazione al programma.

L’artista ha già avuto una lunga e stimata carriera grazie al suo incredibile talento e alla sua splendida voce. Molti telespettatori pensano infatti che non dovrebbe far parte del cast di The Voice Senior perché la gara potrebbe risultare ‘falsata’. C’è chi crede che Ronnie Jones non dovrebbe comparire in classifica per ‘eccesso di talento’.

Il programma è quindi truccato o semplicemente sbagliato? Non è la prima volta che sul palco si presentano artisti già noti, ma che in passato avevano avuto solo qualche piccolo successo e non certo ai livelli di James. Hanno partecipato anche personaggi noti del mondo dello spettacolo come il conduttore Beppe Quintale. Quest’ultimo però nel corso della sua carriera si è dedicato ad altro, la musica è solo una passione.