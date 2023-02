The Voice Senior va in onda stasera e raddoppia

Contrariamente a quanto previsto inizialmente dal palinsesto The Voice Senior andrà in onda stasera e raddoppierà l’appuntamento nel corso di questa settimana.

Si tratta di un adattamento alle esigenze di palinsesto che hanno fatto storcere pesantemente il naso ad Antonella Clerici che, però, non ha altra scelta.

Il Talent Show musicale per over 60 sta riscuotendo un buon successo di pubblico e i suoi giudici stanno conquistando le simpatie anche di coloro che troppo anziani non sono ancora.

Il merito degli ottimi risultati di questa edizione va quindi al format, ma anche alle personalità dei giudici: Loredana Bertè, Gigi d’Alessio, Clementino e il nuovo acquisto dello show Angelo & Angela dei Ricchi e Poveri.

Nonostante il fatto che le premesse per il successo ci siano tutte, secondo Antonella Clerici il programma non viene valorizzato a sufficienza dall’Azienda.

Nelle scorse settimane infatti la Clerici ha lamentato una scarsa promozione del suo talent show e, guardando alle cancellazioni e agli spostamenti dello spettacolo, verrebbe quasi da darle ragione.

The Voice Senior si sposta e raddoppia, ma non è una buona notizia

Il primo adattamento del palinsesto si è verificato pochi giorni fa e precisamente il 27 Gennaio, durante la Giornata della Memoria. In quell’occasione Fabio Fazio ha curato il programma Binario 21, ospitando anche la senatrice a vita Liliana Segre.

Data l’importanza storica del programma, ma data anche la grande influenza di Fazio in Rai, al presentatore è stato concesso di sforare rispetto agli orari stabiliti in un primo momento. Allungando il programma di Fazio è stato necessario spostare il programma della Clerici.

Questo è il motivo per cui The Voice Senior andrà in onda stasera ma è anche il motivo per cui tornerà il 3 Febbraio.

Il doppio appuntamento nel corso della settimana sarà il preludio a un nuovo spostamento che la Clerici sarà costretta a sopportare in vista di un altro “mostro sacro” del palinsesto Rai.

Si anticipa fin da ora infatti che The Voice Senior non andrà in onda l’11 Febbraio a causa della concomitanza con la serata finale di Sanremo.

Se qualcuno proprio non volesse vedere il Festival avrà comunque qualcosa di interessante da guardare su Mediaset: Maria De Filippi è stata infatti “costretta” a lavorare contro Amadeus e, proprio come la Clerici, non ha potuto dire di no.